Čović: Već godinu nemamo klimu i grijanje u Parlamentu BiH, to je dokaz sposobnosti ove vlasti

Kazao je da je zastoj nastao zbog neslaganja predstavnika državne koalicije, ali i izbornih aktivnosti te da sada dobivaju novu šansu.

- Primarna je želja bila danas otvoriti sva evropska pitanja. Naravno, pričati o fiskalnim problemima i zaostalim, koje nismo riješili. Ne zaboravimo da negdje u okvirima BiH ne koristi se, reći ću procjenu, od 800 do 900 miliona KM jer se ne možemo dogovoriti kako da ih implementiramo.

Za to vrijeme se zadužujemo na svakoj razini u BiH. a to moramo izvršavati ako želimo usvajati proračune. A došli smo pred vrijeme kad trebamo praviti prijedloge proračuna. Mislim da to možemo uraditi.

Imat ćemo 12. i sjednicu Doma naroda s 50-ak tačaka dnevnog reda. I tu smo kazali da moramo raditi kao pozicija, jedinstveno a ne politički se nadmudrivati.

Ako bismo taj test položili, onda sam uvjeren da bi SNSD mogao zakazati sastanak da nastavimo ove razgovore. Mislim da ima puno tema koje stoje ispred nas gdje bi onda praktično mogli pokazati da radimo.

Ključ svega je da smo svjesninerealizacije dogovora u proteklih godinu dana. Ako ćemo raditi ove dvije godina, onda to moramo pokazati na sjednici Vijeća ministara i donositi hrabre odluke. To će biti poruka i za međunarodne prijatelje, da napravimo korak ka EU, da ode pozitivno iz ove kuće - rekao je Čović.

Potom je dodao kako već godinu dana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH ne rade klima ni grijanje i da je to "dokaz sposobnosti ove vlasti da nešto napravi".

- Na sjednici Vijeća ministara BiH 12. trebale bi biti sve tačke gdje smo imali dogovore i prečišćene tekstove. Mislim da će predsjedavajuća sa saradnicima napraviti taj paket, i uvjeren sam da smo dovoljno odgovorni da ćemo taj paket usvojiti. Trebali bi otkočiti stotine miliona eura - poručio je Čović.