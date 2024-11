Faruk Kajtaz za "Avaz": Tramp će se, prije svega, baviti Amerikom

Nakon pobjede republikanskog kandidata Donalda Trampa na američkim predsjedničkim izborima, politički analitičar, Faruk Kajtaz kaže kako ni sadašnja američka administracija nije pridavala neki pretjerani značaj Balkanu i našoj zemlji.

- Vjerovatno neće ni iduća i, zapravo, bit će dobro ako ne dođe do značajnijih promjena. Mi imamo neko naivno vjerovanje da se američki predsjednik svako jutro budi sa idejom šta ima u BiH. Možda je to tačno bilo u vrijeme rata i najava moguće intervencije NATO-a, ali već dugi niz godina to, jednostavno, nije tako - kaže Kajtaz.

Naglašava da su svi oni koji su u desnom političkom spektru u Evropi sa odobravanjem dočekali Trampovu pobjedu, vjerujući, kaže, da će se promijeniti kurs američke politike prema Evropi.

- Međutim, stvari u realnoj politici ne idu baš tako. Trampovi potezi će se u jednoj mjeri razlikovati od onoga o čemu je pričao u kampanji, uostalom, kao što je to slučaj u svim kampanjama. Osim toga, on ima isuviše posla u samoj Americi s obzirom na promjene koje je najavio u svojoj administraciji da bi se odmah počeo baviti krizama poput one na prostoru jugoistoka Evrope, odnosno, bolje rečeno neriješenim političkim pitanjima iz vremena rata 90-tih godina na Balkanu.Vjerovatno će se baviti Bliskim istokom i Ukrajinom, a prije svega Amerikom, tako da ne očekujem neke brze i nagle promjene - navodi Kajtaz.