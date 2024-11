Senad Avdić među prvima otkrio izdaju: Muslimović je 1991. godine napisao krivičnu prijavu protiv Dragana Vikića jer je kod Bileće Specijalna jedinica zaplijenila četnički konvoj naoružanja

Dvije godine kasnije, usred rata, kada je Muslimović s pozicije najmoćnijeg čovjeka Armije BiH, savjetnika Alije Izetbegovića, šefa odjela za informiranje i moral, šefa bezbjednosti i vojne i civilne obavještajne zajednice, ozbiljno planirao moje hapšenje zbog jednog-dva „izdajnička“ teksta, htio sam istrgnuti priznanice s njegovim i svojim potpisima i javno ih predočiti kako bih „urbi et orbi“, čaršiji, dunjaluku, dokazao da je on neko vrijeme bio moj plaćenik. Hoćeš vraga, ipak je „Fića“ bio najperspektvniji KOS-ov obavještajac: na 6-7 priznanica je, umjesto njegovog, stajao potpis redakcijske sekretarice, za koju - pored sto drugih stvari u kojima sam bio neoprezni levat - nisam znao da joj je Muslimović tetak!... - opisao je Senad Avdić svoj početak i kraj saradnje s Muslimovićem u kolumni objavljenoj na portalu SB-a 17. novembra 2017.

Obavezao me da naša buduća suradnja ostane vojna tajna čak i za novinare u listu. Brzo smo se dogovorili, mislim da sam mu odmah, unaprijed, iz tanke redakcijske „crne blagajne“.

- ...Fikret Muslimović me je posjetio u redakciji „Slobodne Bosne“ mjesec-dva ranije. Ušao je stidljivo (ili oprezno?) predstavio se kao bivši oficir JNA, trenutno bez posla. Da bi prehranio familiju, kazao je, bez okolišanja i stida, povremeno prodaje voće i povrće na pijaci na Stupu. Na mene ga je usmjerio Adil Kulenović, direktor SDP-ove firme „Altermedija“, osnovane godinu dana ranije, nakon sloma komunista na višestranačkim izborima. Bio je obučen skromno, penzionerski, imao je na sebi prilično jeftinu garderobu, „civilku“, danas se sjećam samo drečavo-šarenog džempera na kopčanje. Muslimović je govorio tiho i malo. Kazao je kako je nedavno napustio Jugoslovensku narodnu armiju. Nije rekao kakve je dužnosti obnašao u JNA, možda i zbog toga što je brzopleto vjerovao kako mi je to poznato išta o njemu. Zadnji raspored, zadatak, je imao u Hrvatskoj, u nekoj vukojebini, koji je bio pod kontrolom Kninskog korpusa. /Ratko Mladić je bio komandant Korpusa, koji je, uz ostale zločine, srušio i Davorovu nikad prežaljenu Vinariju u Šibeniku/ ...Predložio je da ga angažiram kao povremenog savjetnika za vojna/ratna pitanja, čime će kućni budžet dodatno „pogurati“ sa 300-400 maraka, koliki je honorar tražio za usluge koje je nudio.

Štanca knjige

Kako je moguće da taj Fikret Muslimović ostane netaknut sve te godine. Muslimović je 1991. godine došao meni u redakciju i rekao da je napustio hrvatsko ratište zbog upliva četničkih jedinica. Kad je Nijaz Duraković, koji je bio član Centralnog komiteta (CK), njega vidio, pozvao me i rekao: „Slušaj ti, ovaj uđe li još jednom u zgradu CK, letjet ćeš i ti i on iz zgrade!“ Nijaz je imao bogato iskustvo i znao je, a kako je moguće da to nisu znali oni koji su Muslimovića uzimali za savjetnika.

Imate sad slučaj u Srbiji s vrbovanjem oficira sadašnje bezbjednosti od strane ruskog oficira i nadigla se cijela država. Aleksandar Vučić malo-malo ide kod Putina da kaže da to nije uredu, a mi smo u SB, i još neki, objavljivali fotografije Fikreta Muslimovića s oficirima iranske obavještajne službe kako sjedi u Ferhadiji i dobiva istu onakvu kovertu. Šta je urađeno nakon toga ovdje? Ništa. Čovjek ostaje i piše panageričke knjige, piše knjige o Aliji Izetbegoviću. Daj, nemojmo se igrati, napisao je 15-ak knjiga, neke čak u ratu. Zamislite čovjeka koji je obavještajac, u takvom ratu, i on štanca knjige - izjavio je Avdić na Face televiziji 23. novembra 2019. godine.