Pomozimo Halidu Šehoviću, ocu dvoje djece: Potreban mu je novac u iznosu od 6.500 KM

Humanitarno udruženje "Hrabro srce" iz Zenice objavilo je apel za Halida Šehovića kojem je potreban novac u iznosu od 6.500 KM.

- Tako smo blizu cilja! Ja vas molim, srcem i dušom vas molim da nam pomognete da i ovu priču završimo. Od ovog momenta tražimo 130 insana da doniraju po 50KM i da završimo apel! Molim vas javljajte se. Svi se možemo odreći nepotrebnih stvari na dan-dva, a biti dijelom da nekom život iz korijena promijenimo – navodi se na stranici Udruženja.

On je otac dva sina, suprug, mlad čovjek kojem se život u potpunosti okrenuo kada je pao sa visine i ostao 100 posto invalid prve kategorije. Halid više ne može da radi, penzionisan je, a ima samo 39 godina. Ne osjeća stopala i kreće se pomoću štaka. Doktori u Bosni i Hercegovini mu nisu dali nikakvu nadu za napredak, međutim nada postoji daleko od granica naše domovine. Halid može stati na svoje noge, a za to je potrebno 18.100€ plus troškovi smještaja i avio karata, poručuju iz Udruženja.

Poziv na broj

Pozivom na broj 17112 donirate 2KM.

Paypal: [email protected]

Svrha: Halid Šehović

Uplate možete izvršiti na žiro račun Udruženja Hrabro srce:

1344 8110 0239 2986 (ASA banka)

1610 0002 5526 0070 (Raiffeisen banka)

5724 7600 0031 3611 (MF banka)

Podaci za uplate preko mobilnog bankarstva

Adresa Udruženja: Zmaja od Bosne bb (72000 Zenica) ☑

Devizni račun:

Iban: BA391344811002392986

Swift: IKBZBA2XXXX

- Za sve dodatne podatke budite slobodni da se javite privatnom porukom - kažu iz Udruženja.