U našem jedinom gradu na moru ozvaničen kraj sezone: Brojni neumski hoteli zatvorili svoja vrata

- Situacija je u tom pogledu veoma dobra, a što se tiče manjih i obiteljskih hotela, njihova računica je povoljna, odnosno rentabilno im je da rade i preko zime. Svoje poslovanje su, takoreći, do Nove godine odgodili veći hoteli, što nije ništa novo kada je ovaj period u pitanju - govori nam Krešić.

- Neum ima odlične uvjete za kongresni turizam, koji se već prošle sezone u svom punom kapacitetu vratio nakon onih pandemijskih godina.

To vidimo i po interesu svih naših partnera koji dolaze iz unutrašnjosti države. Imamo hotelske kapacitete koji mogu primiti i do 2.000 učesnika, a malo gradova u BiH, izuzev Sarajeva, ima takvu infrastrukturu. I to je jedan od razloga zbog kojih dobivamo dosta kongresa, seminara, edukacija i sličnih događaja s većim brojem učesnika - objašnjava nam Krešić.

Turistička sezona

U Neumu ovaj period koriste za pripreme za narednu turističku sezonu, tako da su u određenim hotelskim objektima krenuli s renoviranjem i adaptacijom.

- Krenuli su i brojni turistički sajmovi koje ćemo pohoditi, a prilično smo otpočeli i prodaju za narednu godinu. Po tom pitanju, najave su veoma dobre, tako da trenutno vlada pozitivna situacija - kaže nam Krešić.