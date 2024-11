Analitičari o firmi porodice Isak: "Zakone prave sebi na lik, djelo i korist"

Na ovaj način svaka ozbiljna firma koja nema veze s politikom gubi priliku za javne poslove, ili je korigirana da se i sama uključi u mrežu korupcije i dođe do ugovora koji je možda zaslužila, ali ne može dobiti samo svojim referencama. Rezultat svega je i odvraćanje investitora koji ne žele na takvo tržište, a poticaj špekulantima i “investitorima” kojima to odgovara - kaže ekonomski analitičar Igor Gavran.

Ekonomista Igor Gavran smatra da je sukob interesa, uz nepotizam i korupciju, jedan od osnovnih motiva za politički angažman u BiH. On je za "Dnevni avaz“ komentirao dodjelu ugovora "Elektroprivrede“ porodičnoj firmi ministra Rame Isaka.

- Ja sam prošle godine, vi ste pisali o tome, tražio da se Zakon o sprečavanju sukoba interesa vrati u parlamentarnu proceduru.

"Svi se busaju u nacionalne grudi i EU"

Podsjećam da je aktuelna Vlada FBiH to povukla u maju 2023. i nikada to nije vratila u Parlament. To je sramotno. Vjerovatno nije jedan ministar u pitanju, moguće da ih je više koji nemaju interesa da se otvori priča o sukobu interesa - kaže Čavalić.

Sporni ugovor komentirala je i ekonomistica Svetlana Cenić.

- To je taj otklon od SDA, to su te promjene. Da budem cinična. Zakone prave sebi na lik, djelo i korist, te zato kod nas nema sukoba interesa, a nepotizam je normalan. I svi se oni busaju u nacionalne grudi i EU - kazala je Cenić za “Dnevni avaz”.