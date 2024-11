Admir Omerbašić, rukovodilac Porezne uprave FBiH po ovlaštenju Vlade FBiH: Postupat ćemo jednako prema svim obveznicima

Nakon što je Ured za reviziju institucija FBiH dao mišljenje s rezervom u vezi s poslovanjem Porezne uprave FBiH za 2023. godinu te upozorio na način skladištenja zaplijenjene imovine, nižu prodajnu od procijenjene vrijednosti prilikom njene prodaje, pa čak i krađu mašina vrijednih 300.000 KM iz preduzeća ŽGP, odgovore smo potražili od trenutnog rukovodioca Porezne uprave FBiH Admira Omerbašića.

Zaplijenjena imovina

- Porezna uprava FBiH prilikom obavljanja javnih prodaja Porezne uprave FBiH u svakom slučaju provodi prvu aukciju, na kojoj je ta imovina, u skladu s Pravilnikom o procedurama prinudne naplate poreznih obveza, bila prodavana po početnoj cijeni u visini procijenjene vrijednosti zaplijenjene imovine (procjene su obavljali sudski vještaci) - odnosno takva imovina je na prvim aukcijama prodavana s početnom cijenom od 100 posto procijenjene vrijednosti.

Ako zaplijenjena imovina nije prodata na prvoj aukciji, Porezna uprava FBiH je zaplijenjenu imovinu prodavala na drugoj aukciji s početnom prodajnom cijenom ne manjom od 75 posto od procijenjene vrijednosti. Ako se ni na prvoj ni na drugoj aukciji nije niko od zainteresiranih kupaca javio, Porezna uprava FBiH je, shodno pozitivnopravnim propisima, obavljala direktne prodaje kod kojih nije Zakonom i Pravilnikom propisana najniža cijena, a na takvim javnim prodajama je postizana tržišna vrijednost shodno ponudama kupaca. Ovdje je ujedno potrebno napomenuti i da Porezna uprava FBiH nije prodavala zaplijenjenu imovinu u direktnim prodajama ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti, iako je na to, prema Zakonu o Poreznoj upravi FBiH i Pravilniku o procedurama prinudne naplate, imala pravo - kaže Omerbašić za "Dnevni avaz“.

Kako se desilo da je iz preduzeća ŽGP u stečaju ukradeno pet mašina ukupne vrijednosti 300.000 KM i šta je Porezna uprava poduzela po tom pitanju, Omerbašić ističe da Porezna uprava Federacije BiH provodi istražne radnje te da zbog postupka koji je u toku „za sada ne možemo dati više informacija“.

- Kada se taj postupak završi i kada budemo imali više informacija, Porezna uprava će se očitovati o tom događaju - navodi Omerbašić.

Poduzimanje mjera

Na pitanje kako bi ocijenio stanje zatečeno u Poreznoj upravi nakon preuzimanja dužnosti, posebno u kontekstu zakonitosti rada bivšeg rukovodstva, pa i žalbi uposlenika PUFBiH iz tog perioda, Omerbašić ističe:

- Kao što je poznato, rješenjem Vlade Federacije BiH od 2. avgusta 2024. godine, ovlašten sam da organiziram sve poslove iz nadležnosti radnog mjesta direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i da potpisujem sve akte iz nadležnosti radnog mjesta direktora Porezne uprave, do imenovanja direktora Porezne uprave. Preuzimanjem tog zadatka svoj rad usmjerio sam na poduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti Porezne uprave koje su propisane Zakonom o Poreznoj upravi, a sve u cilju tačnog utvrđivanja i naplate poreznih obaveza i poštivanja prava i obaveza poreznih obveznika. Kao što to zakoni i nalažu, Porezna uprava će u svom radu na jedinstven način postupati prema svim poreznim obveznicima.

Posebna pažnja

- S obzirom na to da je Porezna uprava Federacije BiH do sada imala rast naplate javnih prihoda, to će i u narednom periodu biti predmet našeg rada. Posebnu pažnju posvetit ćemo aktivnostima inspekcijskih nadzora i otkrivanju poreznih obveznika koji ne poštuju Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH i druge zakone i podzakonske akte. Jedan od zadataka Porezne uprave bit će i aktivnosti na povećanju kadrovske popunjenosti i modernizaciji Uprave, kako bi mogla odgovoriti svim zahtjevima i kako bi bila što bolji servis poreznim obveznicima.

U svim tim aktivnostima očekujemo da ćemo kao i do sada imati podršku i razumijevanje poreznih obveznika. Također, u narednom periodu Porezna uprava Federacije BiH će se bazirati i na uvjete rada zaposlenika stvaranjem ambijenta za rad kroz poboljšanje uvjeta rada, nabavku neophodne opreme i sredstava za rad, povećanje plaća, kao i kroz ostvarivanja drugih prava radnika, a koji će doprinijeti većem zadovoljstvu zaposlenika koji obavljaju veoma složene i teške poslove za dobrobit svih nas - rekao je Omerbašić za "Avaz“.