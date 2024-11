Sud poništio odluku Vlade RS o dodjeli koncesije vrijedne 158 miliona KM

Okružni sud u Banjoj Luci je poništio rješenje Vlade RS od 18. januara ove godine o dodjeli koncesije za izgradnju solarne elektrane "Dubovik" u Krupi na Uni vrijedne 158 miliona KM, piše Capital.

Osporenim rješenjem, koncesija za izgradnju solarne elektrane "Dubovik" dodijeljena je konzorcijumu firmi "SunnyFox" iz Novog Grada i "GTI" iz Sarajeva, a sud je presudu donio po tužbi konzorcijuma koji čine "Solar energetik" iz Krupe na Uni, "Tempo kompani" iz Beograda, "Interpromet" iz Novog Grada i "Siming trade" iz Foče.

- Vlada je u obavezi odmah, a najkasnije u roku od 30 dana donijeti novi upravni akt, uvažavajući pravno shvatanje i primjedbe suda - navodi se u presudi.

Pravobranilaštvo RS ocijenilo je da je prije zaključenja ugovora o koncesiji bilo potrebno izvršiti izradu Prostornog plana za područje Krupe na Uni, odnosno izradu Zoning plana za koncesiono područje.

- Osim na prethodno ukazano, ističemo mogućnost problematike priključenja na elektro mrežu na šta je ukazao pomoćnik ministra za elektroenergetiku Milan Baštinac. On je u aktu upućenom Pravobranilaštvu RS iznio stav da s obzirom na prethodna iskustva u sudskim postupcima, gdje su tuženi Vlada RS i resorno ministarstvo, nije bilo opravdano pokretanje postupka za dodjelu koncesije za solarnu elektranu Dubovik dok se ne riješi prethodno pitanje priključenja na mrežu, jer bi to moglo dovesti do novog spora sa finansijskim posljedicama - navodi se u mišljenju Pravobranilaštva RS.