Baronesa Helić se oprostila od britanskog političara: "Pružio mi je utočište kada su Bosnu nemilosrdno napadali"

Sir Džon Vilijam Frederik Not (John William Frederic Nott), političar britanske Konzervativne stranke, preminuo je u 92. godini.

Not je bio visoki političar kasnih 1970-ih i ranih 1980-ih, igrajući istaknutu ulogu kao državni sekretar za odbranu tokom invazije na Falklandske otoke i Falklandskog rata.

Od Nota se na društvenim mrežama oprostila baronesa Arminka Helić, bivša članica britanskog Doma lordova.

- Počivao u miru Sir Džon Not. On i njegova supruga pružili su mi utočište u svojoj kući dugi niz godina kada su Bosnu nemilosrdno napadali njeni susjedi. Bio je mentor i prijatelj. On me inspirirao da nastavim školovanje u Velikoj Britaniji i da uđem u politiku. Zauvijek ću biti zahvalna što sam ga poznavala - poručila je baronesa Arminka Helić, bivša članica britanskog Doma lordova.