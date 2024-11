Elektrotehnička škola u Tuzli od danas proizvodi vlastitu električnu energiju

Pojedinosti o solarnoj elektrani snage 10 kWh na krovu Elektrotehničke škole u Tuzli, postavljenoj kako bi učenicima tek uvedenog zanimanja "monter fotonaponskih sistema" približili predmet izučavanja ali i za proizvodnju struje za potrebe škole, predstavljene su danas javnosti.

Solarna elektrana dio je projekta koji zajedno realiziraju Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Švicarski Caritas, Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle te profesori i menadžment Elektrotehničke škole u Tuzli.

- Vlada Tuzlanskog kantona je opredijeljena da solarne panele instalira na svim ustanovama obrazovanja. U vezi sa tim mi smo donijeli nekoliko zaključaka i trenutno radimo sa našim domaćim i međunarodnim partnerima koji imaju značajna iskustva u ovoj oblasti a naravno kada se steknu uslovi i Vlada TK će se, prije svega kroz Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice sa svojim resursima, uključiti u ovaj program a značajno je da sve ustanove imaju i solarne panele kako bismo napravili uštede energije - kazao je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović.

Značajan iskorak

Novim nastavnim planom i programom u koji je uvršteno novo zanimanje za koje će se učenici obrazovati u sklopu Elektrotehničke škole u Tuzli i Mješovite srednje škole u Živinicama načinjen je, prema mišljenju ministra Omerovića, značajan iskorak.

U Elektrotehničkoj školi u Tuzli postavljanje solarnih panela doživljavaju kao ostvarenje vizije jer su, prema riječima direktorice Admire Uzunić, opredijeljeni za održivi razvoj i energijsku efikasnost.

- Potrebno je naglasiti da osim energijske uštede koju ćemo imati na našim računima, solarne elektrane predstavljaju obrazovni resurs koji je jako značajan za naše učenike gdje će moći da u okviru formalnog vida, učenici shvate koliko su značajni obnovljivi izvori energije - pojašnjava direktorica Uzunić.

Profesorica Jasmina Omerdić naglašava da ideja za instalaciju fotonaponske elektrane traje ovdje već godinama.

- Posebna prednost postojanja solarne elektrane na krovu naše škole je u tome da mi konačno možemo praktično učenicima pokazati funkcionalnu elektranu koja će dio energije obezbjeđivati za rad naše škole. Radili smo mi to i do sada ali to je bilo samo na učilima. Sada imamo pravu funkcionalnu elektranu - kazala je Omerdić.

Upravo zahvaljujući entuzijastima ove škole, prema riječima predstavnika švicarskog Caritas-a Fuada Imamovića, sve je urađeno brzo i dobro.

- Zajedno sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK odlučili smo da na ovom objektu instaliramo jedan mali kapacitet koji će koristiti kako za proizvodnju struje potrebne za sami objekat, s druge strane kao učilo za učenike. Mi smo samo dotakli kapacitet krova na ovom objektu. On ima puno više potencijala u budućnosti i nadamo se da će cijeli krov ove škole biti pokriven solarnim sistemima - kazao je Imamović.

Istog je mišljenja i direktorica Centra za ekologiju i energiju Džemila Agić.

Uručeni priručnici

- Da bi učenici znali kako stvarno izgleda jedan sistem trebao nam je fotonaponski sistem na krovu škole i zahvaljujući podršci Švicarskog Caritasa uspjeli smo ga postaviti i evo on će od danas početi raditi. To je prvih 10 kWh ali moj san je da se cijeli krov Elektrotehničke škole pokrije panelima i ja se nadam da će to i biti - kazala je direktorica Centra koji je u saradnji sa švicarskim partnerima omogućio i razmjenu učila za novo osnovano zanimanje u srednjim školama TK.

Ovom su prilikom školi uručeni i priručnici za školsku biblioteku, neophodni za edukaciju učenika koji se obrazuju za zanimanje "monter fotonaponskih sistema", saopćeno je iz TK.