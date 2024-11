Monstruozne konstrukcije zloglasnog KOS-ovca Muslimovića i protiv vjerskih poglavara: "Vinko Puljić priča da je Armija otjerala Hrvate iz Kraljeve Sutjeske i da se Alija Izetbegović miješa u pitanje vjere"

- Neke karakteristične aktuelne ocjene i stavovi monsinjora Vinka Puljića -

Komentarišući aktuelne događaje u Bosni i Hercegovini, monsinjor Vinko Puljić je, prema podacima do kojih je ovih dana došla SVB, iznio nekoliko karakterističnih i značajnih ocjena i stavova.

U kompariranju događaja u Hercegovini i srednjoj Bosni rekao je da je „u Mostaru druga stvar“, a da je u srednjoj Bosni „Armija napala“. Naglasio je da ima informacije da je Vareš „očišćen“ i da su pripadnici Armije otjerali Hrvate iz Kraljeve Sutjeske sa pokličem „Allahu ekber“, naglasivši da ga je to veoma iznenadilo jer to nije očekivao. S tim u vezi je rekao da bi javno ustao protiv tako nečega kada bi vojska sa katoličkim pokličem protjerivala ljude iz njihovih mjesta. U tom kontekstu je napomenuo i to da će hrvatski narod ostati svugdje tamo gdje ostanu katolički svećenici.

"Četnici na Turbe"

Također je u razgovoru ponovio svoje stanovište o tome da je protiv podjele BiH, jer bi to omogućilo da Srbi nastave sa stvaranjem velike Srbije. A u vezi sa daljim događajima u srednjoj Bosni pretpostavlja da bi Armija mogla krenuti na Kiseljak, a četnici na Turbe. U tom dijelu razgovora je pomenuo i indicije da navodno Srbi daju oružje Armiji.

Pažnju zaslužuje i nekoliko ocjena monsinjora Puljića povodom naimenovanja i postavljanja naibu-reisa Mustafe Cerića. Tako je istakao da smatra svojom greškom što nije otišao da ga posjeti nakon izbora na tu dužnost. To je obrazložio time što smatra da iza gospodina Cerića „stoje tri teologa koji su mu dragi“ i nije želio sa njima da kvari dobre odnose.

Inače, Cerića smatra militantnim i ne odobrava što Cerić sa njim komunicira preko štampe i Ministarstva za inostrane poslove. Istakao je i to da je rekao Izetbegoviću da je Cerić njegov čovjek i da je stvar Alijina što se miješa u pitanje vjere, te da on to ne bi želio niti dozvolio kada je u pitanju katolička crkva. Na kraju je monsinjor Puljić sugerisao da bi bilo korisno kada bi se organizovao susret Cerića sa njim - navodi KOS-ovac Fikret Muslimović u depeši.