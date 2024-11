Osman Bećirović dobio 200 kilograma konzumne ribe: Čovjek može ostati bez para, ali ako ostane bez ljudi, onda je mrtav

Osmana Bećirovića, vlasnika ribnjaka iz Konjević-Polja, jučer je obradovala vrijedna pošiljka koja je na njegovu adresu stigla iz Konjica. Bećirović je, podsjetimo, ljetos, usljed ekstremne suše i visokih temperatura, za svega sat ostao bez 15.000 komada pastrmke. Njemu su jučer nadoknadili štetu dobri ljudi iz Konjica, i to Fuad Hamzić, Safet Nezirović, vlasnik firme „Riba-Neretva“, te Nail Bukvić, vlasnik restorana „Pećina“.

- Ovo mi mnogo znači, jer ću to sada prodati. Ide post, idu slave, obrnut ću, pa od malo, što se kaže, ako Bog da, napraviti više. Iznenađen sam, ali nikad nisam sumnjao u to da ima dobrih ljudi, baš kao što ima i onih koji to nisu. Čovjek može ostati bez para, ali ako ostane bez ljudi, dobrih ljudi, prijatelja, onda je mrtav. Zahvaljujući, slobodno mogu reći, mojim Konjičanima, dobit ću i ikru, čekam da voda nadođe da mogu proizvoditi mlađ. Hvala ovim ljudima - ispričao nam je Bećirović.

Poplave u Konjicu

Riba sa sjevera Hercegovine u Konjević-Polje je trebala biti isporučena ranije, međutim, kako nam kaže Fuad Hamzić, jedan od trojice aktera koji su ovu svojevrsnu akciju organizirali, to nisu mogli učiniti zbog katastrofe koja je zadesila Konjic. Praktično, sve je bilo dogovoreno, ali na put se, govori, nije dalo do danas (jučer, op.a.).

Poslat će mu ikru

- Iskren da vam budem, ne bismo ni znali za ovo što je Osmana zadesilo da nismo pročitali u „Avazu“. Safet Nezirović, vlasnik firme „Riba-Neretva“, te Nail Bukvić, vlasnik restorana „Pećina“ koji, također, ima svoje ribnjake i, eto, ja odlučili smo se na taj čin, uvezali se, organizirali i poslali Osmanu kako bi nastavio raditi i kako se ne bi doveo u situaciju da ugasi svoju djelatnost. Valjda smo toliko s ljudske strane mogli učiniti - govori nam Hamzić.