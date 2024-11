Kakvu je poruku SAD poslala novim sankcijama za osobe bliske Dodiku

Uzalud je predsjednik RS Milorad Dodik slavio pobjedu Donalda Trampa uz harmonikaše, kačket, zastavu SAD i ostali folklor s obzirom da mu je isti dan stigao hladan tuš iz Vašingtona.

Ljudi bliski njemu su završili na crnoj listi i očito da se time htjela poslati jasna poruka. Da je Kamala Haris (Harris) ostvarila pobjedu ta poruka bi značila da će ostati na istoj talasnoj dužini, a s obzirom da je Tramp pobijedio poruka bi otprilike glasila da se ništa neće promijeniti.

Istina, Džo Bajden (Joe Biden) još uvijek obnaša funkciju predsjednika, pa neki će reći da je to jedan od posljednjih njegovih poteza, no to jednostavno nije tako.

Karijerne diplomate

Američka politika prema BiH se nije mijenjala ko god da bio vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, a kao ambasadori u BiH su postavljani ljudi koji su karijerne diplomate, a ne ljudi iz stranačkih kvota.

I aktuelni ambasador Majkl Marfi (Michael Murphy) i budući Daglas Džouns (Douglas Jones) su obnašali funkcije za vrijeme oba predsjednika, a budući će čak i doći na prijedlog Džoa Bajdena.

- Politika Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini uživa podršku obje stranke u SAD i dosljedna je već preko tri decenije - jasna je poruka Ambasade SAD u odgovoru na medijske upite.

Dovoljno je prisjetiti se i 2016. godine, kada je Donald Tramp ostvario pobjedu i kada se govorilo da će se tada sve promijeniti, a za sve kritike SAD na račun Milorada Dodika se krivila tadašnja, kako je to tada govorio, „odlazeća američka administracija“.

Visoka korupcija

Tadašnja nova američka administracija nije uopšte bila fleksibilnija prema Dodiku, naprotiv bila je i gora po njega, pa je tada počela „sezona“ sankcija.

Upravo je Milorad Dodik završio na američkoj crnoj listi 2017. godine zbog podrivanja države, osporavanja Ustavnog suda BiH i kršenja vladavine prava. Državni parlamentarac Nikola Špirić na crnoj listi je završio zbog umiješanosti u visoku korupciju 2018. godine.

Podsjećamo, na američkoj crnoj listi su završili Vladimir Perišić, direktor Prointera i kompanija Elpring zbog pokušaja da izbjegnu sankcije, a kako je navedeno „ciljajući pojedince koji omogućavaju aktivnosti porodice Dodik koje ometaju demokratski razvoj u RS.