Vojni tužilac Mustafa Bisić: "Fikret Muslimović je sarađivao sa agresorom"

U toku istrage Okružni vojni tužilac i istražni sudija nakon saslušavanja osumnjičenog i do sada saslušanih 100 svjedoka došli su do saznanja da je osumnjičeni Rekić Sead saradnik KOS-a bivše JNA još od 1980. godine te je isti u ljeto 1991. godine, po naredbi tadašnjeg načelnika KOS-a Fikreta Muslimovića, dobio zadatak da sačini plan organizacione strukture Specijalne jedinice MUP-a RBiH, rukovodnu strukturu, sastav i nacionalnu strukturu pripadnika Specijalne jedinice, vrstu naoružanja, vrstu i broj oklopnih vozila, kao i sve druge podatke koji su mu bili poznati kao komandantu Vojne policije bivše JNA i obzirom da su zajedno izvodili vježbe sa pripadnicima Specijalne jedinice MUP-a RBiH, kao i da tom prilikom da procjenu borbene gotovosti i procjenu međuljudskih odnosa u navedenoj jedinici, sve sa ciljem da se izvrši procjena snaga Specijalne jedinice MUP-a kao jedine do tada organizovane i specijalno obučene organizovane jedinice da bi se od strane centrale KOS-a u Beogradu te generala Ace Vasiljevića i generala Tumanova izvršila procjena u kojoj mjeri bi se mogle i na koji način Specijalne jedinice MUP-a suprotstaviti bivšoj JNA i četničkim plaćenicima. Postupajući po naredbi Fikreta Muslimovića, koji se u konkretnom slučaju pojavljuje kao naredbodavac, a osumnjičeni Rekić Sead kao izvršilac, osumnjičeni Rekić Sead je sačinio traženi plan, nakon čega je po nalogu Fikreta Muslimovića stupio u kontakt sa Draganom Vikićem, komandantom Specijalne jedinice MUP-a, i po unaprijed napravljenom planu izvršio tajno snimanje razgovora između njega i Dragana Vikića putem mikrokasetofona, nakon čega je kasetu sa snimljenim razgovorom predao Fikretu Muslimoviću, te nakon čega je po unaprijed pripremljenom planu došlo do rascjepa među pripadnicima Specijalne jedinice MUP-a RBiH.