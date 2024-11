Isak Malkoč, pjevač i ribolovac iz Cazina, umalo stradao: Voda je odjednom nadošla, nisam smio plivati

Pripadnici Gorske službe spašavanja Cazin spasili su ribolovca koji se iznenada našao zarobljen na sedri na sredini rijeke Une, a sve se dogodilo na području mjesta Kosteli.

Pjevač Isak Malkoč ljubitelj je ribolova, a odlazak u ribolov tokom tog dana bio je njegov uobičajen ritual, za koji kaže da mu je hobi.

Porast vodostaja

- Na Uni sam često, ali nikada nisam doživio takvu neugodnost. Ja sam otišao dole i prošao sam po tim sedrama. Kad je nizak vodostaj može se preći na te dijelove koji su dostupni tad u tom momentu. Prije se znala dići voda, ali nikada u toj mjeri. U roku od tri minute taj dio koji sam ja prošao je bio poplavljen. Nisam mogao nazad puno ići. Koliko sam mogao, ja sam išao. U jednom trenutku kada sam vidio da više ne mogu ići, noge su mi se oduzele. Onda sam morao ostati tu gdje jesam. Bila je ostala jedna sedra i dio stabla koji mi je pomogao da na njemu završim dok nije došla po mene Gorska služba spašavanja Cazin – kazao je Malkoč za „Dnevni avaz“.

Dodao je da su ljudi koji su u tom momentu bili na brani reagovali, jer je srećo imao mobitel, koji inače ne nosi kada ide u ribolov. Ipak, čini se da je bila sudbina da ga taj dan ponese.

Nije želio rizikovati

- Inače ne nosim mobitel u ribolov. Nešto mi je govorilo da ga ponesem. Nazvao sam da zatvore vodu. Bio sam sam. Bihaćka je policija također dolazila. Volonteri GSS Cazina su u roku od dvadeset minuta iz svojih domova stigli i uspjeli napuhati čamce, uzeti opremu. Zaista je za svaku pohvalu. Izvukli su me na obalu hvala Bogu – rekao je Malkoč.

Malkoč je dodao da je pozvao oca, a njegov otac je pozvao vatrogasnu službu u Cazinu, nakon čega je šef službe pozvao Gorsku službu spašavanja.

- Otac me je lako našao zajedno s njima pošto mi često idemo u ribolov zajedno. Teren je bio nepristupačan, ali su uspjeli doći do mene. Bilo je filmski. Prepao sam se, normalno, iako sam ja dijete koje je odraslo na Uni. Znam plivati, ali da je bio ljetni period, nikoga ne bih umarao, skinuo bi jelek, malo bih zaplivao i izašao. Međutim, nisam znao kako će mi tijelo reagovati na temperaturu, jer u ovom mjesecu je Una jako hladna – istakao je on.

Neće prestati s ribolovom

Istakao je da je bolje što je ovako postupio, jer nije želio rizikovati.

- I dalje ću nastaviti ići u ribolov. Bit ću malo oprezniji, ali to se svavkome dešava. Ljudi se bave raznim sportovima i planinarenjem. U akciji spašavanja su bili i planinari, medicinsko osoblje. Svi se bave nekim sportom. To je sastavni dio svega toga i općenito života. Una je lijepa. Koliko je lijepa, toliko zna biti neugodna, pogotovo dio gdje su brane. Vjerovatno su morali pustiti vodu radi neke struje. Ja nisam o tome vodio računa – istakao je on.