Hadžeru Beganović muž ostavio trudnu i u dugovima: Nekada živjela od sadake, a sada uspješna spisateljica

Hadžera Beganović, rođena je u Zenici, završila medresu, upisala fakultet, ali ga je zbog udaje napustila. Ta ista udaja je obilježila njen život i oblikovala nju ovakvom kakva je danas, a danas je uspješna, jaka i samostalna žena koja je za svoje četiri kćerke pravi primjer snage, upornosti i borbenosti.

Upala u ralje

No, da krenemo ispočetka. Hadžeru je muž ostavio dok je nosila njihovo treće dijete i bila u drugom mjesecu trudnoće. Sve njene trudnoće bile su rizične, pa i ova, međutim to ga nije spriječilo da ih ostavi kako bi, prema njenim riječima, proživio život.

- Veliki faktor u krahu mog braka je bila moja svekrva. Moj muž je mene oženio samo da bi pobjegao od nje, da bi imao slobodu, da mu ne visi niko iznad glave. On je nastavio živjeti kako je želio, a ja sam upala u ralje. Sada kažem, hvala Bogu pa me ostavio, jer da to nije uradio, ja bi zauvijek ostala u tom nesretnom braku – započela je svoju priču Beganović za „Avaz“.

Ostala je dvije godine da živi u njegovoj kući, a preživljavala je zahvaljujući sadaci drugih ljudi. Međutim, tu nije bio kraj njene nevolje.

- Ostavio mi je i 10.000 duga jer smo ranije pokrenuli posao, nije plaćao doprinose pa godinama nismo imale zdravstveno osiguranje. Dok se on provodio meni je sudska policija dolazila da plijeni stvari, da zovu kamatari da će mi lomiti noge, prijetili da će mi uzeti djecu, ma horor. Evo sad dok pričam to su prestrašne stvari, ali insan sve to preživi – nastavlja Beganović.

Ističe je da je vjera bila ta koja je izvukla iz svega. Odrastala je u vjerskoj porodici, ali spoznala je pravu vjeru tek kad je izgubila oca, jer je shvatila koliko je život nepredvidiv. Priznala je da je nakon njegove smrti njen brak krenuo nizbrdo.

- On je u godinu dana dobio dvoje djece, sa mnom i novom ženom koju je našao. Kada sam sve to saznala, shvatila sam da moram da idem iz te kuće. Okrenula sam život. Moj bivši muž mi je dao dozvolu da pišem o svemu šta se desilo. Obećala sam da ću zaštititi identitet njegove porodice, a on je rekao da mi je uradio veliku nepravdu i da slobodno pišem – navela je Beganović

Ostvarila snove

Napisala je dvije knjige koje je objedinila u jednu, a sada je izdala i novu, Kader, koja je zapravo ostvarenje nejnih snova.

- Prva knjiga se zove „Ruho moje duše“, a nastavak se zove „Novo ruho“, obje autobigrafske koje sam prošle godine objedinila. Došao je na red i na roman koji sam osmislila još prije sedam godina, ali tek sada je ugledao svjetlo dana, ali moram naglasiti da je „Kader“ apsolutno izmišljena priča, nema ništa autobiografsko – objasnila je Beganović.

Ova borbena žena, nesalomljiva i hrabra je danas sretno udata i dobila je i četvrtu kćerkicu, a ostale su već mlade djevojke. Završila je Akademiju kod Adise Tufo u sklopu internacionalne asocijacije za NLP, a isto tako je i motivacioni govornik.

Zapravo, Hadžera Beganović je dokaz da uz nesalomljivu volju svako može da se izvuče iz mračnog tunela.

Dever bosanske žene

Moja priča nije drugačija od priča koje žive naše bosanske žene. Svaka ima dever i bori se kako zna i umije. Moja priča je drugačija i izdvaja se jer sam ja progovorila. Nisam prihvatila, šuti, sramota je, sakrij. Njihova sramota nije moja sramota. Moja priča se razlikuje po tome što sam se ja ispravila i odlučila da progovorim naglas o nepravdi koja mi se radila – istaknula je Beganović.

Društvene mreže

Na YouTube kanalu imam blizu 30.000 pretplatnika, a tu platformu sam iskoristila da ispričam svoju cijelu priču. Jednostavno sam sjela i počela da pričam. Na društvenim mrežama uglavnom dijelim svoju svakodnevnicu, ali i dosta vjerskog sadržaja – kazala je Beganović.