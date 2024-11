Video / Rekordna godina po urodu maslina u Hercegovini

- Ovogodišnja berba je bila odlična, mislim da će ostati zapamćena po količini maslina. Jest da su radmani (postotci ulja u maslinama) bili malo manji zbog kiša pa je maslina povukla veću količinu vode. Prinosi su bili odlični i mislim da će ulje biti vrhunske kvalitete – rekao je čitlučki maslinar Ilija Miletić.

Ističe kako je ovom sezonom prezadovoljan.

- Imam oko 200-tinjak maslina, dosta su mlade, ali su one prebacile sva moja očekivanja. Po stablu su dale oko 30 kilograma ploda, a u prosjeku su stare osam godina. Očekivao sam samo pola od ovoga što sam dobio – izjavio je Miletić.

Kako kaže, i ostali maslinari u Brotnju su zadovoljni.

- Kolege maslinare koje sam kontaktirao isto su izrazili zadovoljstvo i količinom ploda i zdravljem, tj. kvalitetom masline. Nije bilo štetnika i ulja bi sigurno trebala biti ekstra djevičanska – smatra on.

Odgovorio je i na pitanje je li više ploda daju tzv. „domaće“ sorte maslina ili one koje nisu inače karakteristične za naše područje.

- „Španjolke“ nemam, one su se nanovo pojavile i prve su posađene prije nekih pet godina i tako da o njima ne možemo dobiti u potpunosti neke točne informacije kakvi su prinosi, kakva je kvaliteta ulja i ostalo. Ove „Talijanke“ i naše domaće su tu negdje po količini i ploda i kvalitete ulja. One su tu kod nas u Hercegovini i u Dalmaciji već dosta godina tako da možemo reći da su i one postale domaće sorte – ističe Miletić.

Vjeruje da se može očekivati vrhunsko ulje.

- Nadam se da će ulja biti i kao prijašnjih godina, ekstra djevičanska s izraženim polifenolima i svim ostalim što prati kvalitetu ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Mislim da će se naša hercegovačka ulja po kvaliteti moći mjeriti s uljima iz Dalmacije i Istre, kad su kod nas bile kiše i kod njih su, tako da bi kvaliteta ulja trebala biti ista. Sad će uskoro krenuti natjecanja pa ćemo vidjeti kakvo je stanje – zaključio je Miletić.

Da je maslinarstvo u Hercegovini u velikom zaletu pokazuje i to da je Hercegovačka udruga uljara i maslinara (HUUM) nedavnom dodjelom Rješenja o zaštiti oznake porijekla prehrambenog proizvoda (ZOP) za ekstra djevičansko maslinovo ulje Hercegovine te promocija brenda – jamstvenog žiga "Zlatne kapi Hercegovine" uspješno ispunila prvi cilj projekta podržanog od strane Europske unije kroz EU4AGRI Projekt.

„Sljedeći korak u procesu zaštite porijekla kojeg podržava Europska unija jeste uvođenje 40 individualnih proizvođača u sustav oznake porijekla te se očekuje da će se certifikacija završiti do kraja ove godine“, istaknuli su iz HUUM-a.

Kroz proces zaštite porijekla (ZOP), hercegovački proizvođači ekstra djevičanskog maslinovog ulja dobit će, kažu, vrijednu oznaku geografskog porijekla koja garantira kvalitetu i jedinstvenost proizvoda, otvarajući vrata novim tržištima i stvarajući brojne prilike za rast.