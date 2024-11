Šta nakon poništenja izbora Zaimovića: Mora biti razriješen u roku od 10 dana, UNSA može naknadno da se žali sudskim putem

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je odbilo žalbu Univerziteta u Sarajevu na prvostepenu odluku Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) o poništenju imenovanja rektora Tarika Zaimovića.

Rok za provođenje ove odluke je deset dana od trenutka kada zaprime ovakvu odluku.

Protiv ovakve odluke Univerzitet u Sarajevu može pokrenuti upravni spor, no to ne odlaže provođenje ove odluke. To znači da će Zaimović morati biti razriješen u roku od deset dana, a kasnije nadležni Sud u slučaju žalbe može donijeti eventualnu odluku kojom donosi privremenu mjeru, ukoliko utvrdi da za to postoji bilo kakav osnov.

Sazivanje sjednice

Kako saznajemo, nakon razrješenja morat će se imenovati vršilac dužnosti rektora, a to bi se trebalo izvršiti na sjednici Senata na kojoj se treba donijeti odluka o razrješenju.

Postoje različita tumačenja da li Tarik Zaimović, s obzirom da je procedura imenovanja izvršena kršenjem procedura, može uopšte sazvati sjednicu.

- On bi trebao sazvati sjednicu na kojoj bi oni trebali poništavati konkurs i na kojoj bi on se trebala donijeti odluka o njegovom razrješenju. Postoji i mogućnost, ukoliko on ne želi da to uradi, da postoje tijela koja mogu imenovati vršioca dužnosti predsjedavaćujeg, koji bi samo sazvao sjednicu. Dakle, postoji put na koji način se može sazvati sjednica u slučaju nečije samovolje. Kao što se može imenovati i v.d. dekana, tako se može i v.d. rektora izabrati - kazao jedan od naših izvora.

Kršenje autonomije ili ne?

Tarik Zaimović je danas kazao da oni još uvijek nisu zaprimili odluku Ministarstva.

- Vidio sam iz medija da su oni odbili žalbu. Tek kada je zaprimimo, moći ćemo da vidimo šta piše u samom dokumentu i obrazloženju. Jako je važno da je Senat tijelo koje bira i razrješava rektora i niko drugi, uključujući ni Insepkcija, ni Ministarstvo nemaju mandat da to mogu raditi. Poigravanje s činjenicom da se neposredno miješate u izbor rektora je zabranjeno i krši autonomiju - kazao je Zaimović.

Ipak, ni Ministarstvo ni Inspekcija nisu se miješali u izbor rektora i kršili autonomiju, nego su osporili zakonitost postupka, što jasno navodi Ministarstvo u rješenju.

- Drugostepeni organ konstatuje da Rješenjem prvostepenog organa pravo autonomije nije uzurpirano, jer nije nametnut izbor nego poštivanje zakonske procedure prilikom procesa. Dakle, niko ne spori pravo organa Univerziteta u Sarajevu da slobodnom voljom biraju svoje predstavnike, ali vladavina prava uključuje princip zakonitosti koji ne smije biti ugrožen bilo čijom voljom - navodi se u Rješenju Ministarstva.