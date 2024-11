NUBBiH i dalje u blokadi: Pitanje dana kada ćemo se zatvoriti

- Situacija je veoma teška. Pitanje je samo dana kada će se Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ugasiti, što bi bila sramota i za državu, dakle, u evropskim okvirima. Uz nas je Zajednica izdavača BiH, Univerzitet u Sarajevu i ja im se iskreno zahvaljujem. Podršku su nam pružili i kolege bibliotekari širom BiH, od Tuzle, Zenice, Mostara, Banja Luke, do svih gradova u BiH i mnogo nam znači ta podrška. Sutra je sjednica Vijeća ministara. Na dnevnom redu ni ovaj put se nije našlo pitanje Nacionalne i univerzitetske biblioteke. Kada će, mi zaista ne znamo. Koristimo priliku da apeliramo na sve ministre u Vijeću ministara da se aktivno uključe, da nadopune dnevni red i da već sutra pokušaju pronaći rješenje za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku, a ono se ogleda u tome da Vijeće ministara da saglasnost Vladi Federacije BiH da imenuje upravljačku strukturu - poručio je Huskić.

Zaposlenici Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (NUBBiH) danas su ponovo skrenuli pažnju na tešku situaciju u kojoj se nalazi ova institucija. Nepostojanje upravljačke strukture NUBBiH dovelo je do toga da ova ustanova prestane sa pružanjem usluga, kako korisnicima, tako i institucijama u BiH. Time je u BiH zaustavljena cjelokupna izdavačka djelatnost, a također ovo predstavlja i veliki problem za sve univerzitete u BiH.

Blokada rada NUBBiH predstavlja veliki problem za izdavaštvo u BiH.

- Mi smo 8. oktobra obustavili pružanje usluga, prije svega izdavanje CIP i ISBN broja. To je stvorilo velike problem izdavačima, univerzitetskim profesorima, čak i svima onima koji ovise o radu Nacionalne i univerzitetske biblioteke. Veliki problem je i na univerzitetima u BiH, jer profesori ne mogu napredovati u viša zvanja, ukoliko ne izdaju knjige, a to je trenutno blokirano. Kako nemamo upravljačku strukturu, mi ne znamo kada će se to pitanje riješiti - izjavio je Huskić.

Podrška NUBBiH

Radnicima NUBBiH-a podršku su pružili Zajednica izdavača BiH, Univerzitet u Sarajevu, kao i bibliotekari iz skoro svih gradova u BiH, od Sarajeva, Tuzle, pa do Banja Luke.

Podršku NUBBiH svojim prisustvom na skupu, pružio je i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Tarik Zaimović:

- Vijeće ministara treba dobro da pročita odluku o proglašenju nacionalnog spomenika i da vide da tu postoji odgovornost da se zaštiti nacionalni spomenik i da postoji odgovornost za nečinjenje. Kolege iz Vijeća ministara koje ne dopuštaju da ovo pitanje dođe na sjednicu, trebaju da znaju da šteta koju naprave ima zasnovanu i krivičnu odgovornost. U ovom slučaju mi jesmo taoci Vijeća ministara i OHR-a koji može iskoristiti svoje ovlasti i ja se nadam da iskreno hoće. OHR ima mogućnost da, kada se lokalni organi ne mogu usaglasiti oko vitalnog pitanja, da poduzme aktivnosti i da razriješi to pitanje - poručio je Zaimović.