Stabilizacija i reforme za energetsku sigurnost FBiH: Nema više gledanja kroz prste

U vremenu u kojem živimo reći da nam je potreban stabilan energetski sistem i električna energija suvišno je, jer je naša osnovna obaveza da taj sistem obezbijedimo, unaprijedimo i dovedemo u stanje da zadovoljava potrebe građana.

Vođen tim ciljem, Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, u prethodnom periodu je zajedno sa Sanelom Buljubašićem, direktorom „Elektroprivrede BiH“, obišao rudnike, hidrocentrale i termoelektrane, glavne proizvođače energije u Federaciji Bosne i Hercegovine. U razgovoru s upravama kompanija skrenuta je pažnja na značaj koji imaju u energetskom sistemu, ali i na njihovu direktnu odgovornost za energetsku stabilnost FBiH.

Podaci su lažirani

- Brojni problemi koji su godinama gurani pod tepih, kako bi se prikrilo stvarno stanje, isplivali su na površinu onog momenta kada smo mi odlučili „pročešljati“ stanje u rudnicima i prikazati realnu sliku, bez skrivanja, laži i uljepšavanja. Umjesto uspjeha, pronašli smo zanemarenost rudarskog sektora, prikrivanje istine, sakrivena dugovanja, kao i unutrašnje sukobe. Ne možemo na osnovu lažiranih podataka provoditi reforme, već za to moramo imati realno stanje. Uradili smo to iako smo znali da ćemo trpjeti kritike i optužbe i to najviše od onih koji su za takvo stanje odgovorni. Neuređenost rudarskog sektora jeste veliki problem, ali može se riješiti i rješavamo ga. U razgovoru s upravama rudnika, nismo štedjeli riječi hvale za one koji dobro rade svoj posao, ali ni riječi kritike za one koji ne ispunjavaju preuzete obaveze, čime indirektno ugrožavaju energetsku stabilnost. Poslali smo im jasnu poruku da moraju otkloniti nedostatke, a proizvodnju podići na viši nivo i postavili smo rokove za to. Nema više gledanja kroz prste, nema zaštićenih, nema sigurnih – kazao je ministar Lakić.

Elektroenergetski sektor suočava se s brojnim izazovima, posebno jer su proteklih godina javnosti predstavljeni lažirani podaci o stabilnosti. Stvarali su privid da Elektroprivreda BiH posluje stabilno i bez gubitaka, a izvještaji su govorili nešto sasvim drugo. Bosna i Hercegovina je bila najveći izvoznik električne energije, ali je manjkom investicija, lošim održavanjem i zapuštenošću u prethodnih nekoliko godina u pitanje doveden kompletan energetski sistem.

- Nešto što su cijelu deceniju urušavali pokušali su servirati na račun aktuelne uprave „Elektroprivrede BiH“. Međutim, istina je da se nova uprava odmah uhvatila u koštac s brojnim problemima, prikazala stvarno stanje koje su zatekli, zaustavila je daljnje propadanje, prihvatila se gotovo nemoguće misije i počela rješavati probleme. A njih ima itekako – kaže Lakić.

Povećanje proizvodnje

Prema riječima ministra, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije gleda prema budućnosti i rješenjima koja će dugoročno stabilizirati stanje. Fokusirani su na konkretne rezultate i prevazilaženje problema, te ističu da svi uključeni u ovaj proces moraju dodatno učvrstiti strukturu i intenzivirati angažman.

- To ćemo postići povećanjem nivoa proizvodnje uglja iz rudnika Banovići, Kreka, Kakanj i Đurđevik, ali i efikasnijim radom naših termoelektrana u Tuzli i Kaknju. Povećana efikasnost u svim sektorima energetske proizvodnje omogućit će stabilnije snabdijevanje za sve potrošače – govori Lakić.

On ističe zadovoljstvo što u ovom procesu ima podršku i razumijevanje sindikata rudara i izraženu spremnost da se dodatno poveća proizvodnja.

- Odmah po preuzimanju funkcija poduzeli smo čitav niz akcija kojima smo poboljšali položaj rudara i uslove rada te na taj način izgradili odnos povjerenja i razumijevanja sa sindikatima rudara, što je rezultiralo povećanjem proizvodnje uglja - ističe ministar Lakić.

Ekonomska održivost

- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji s relevantnim akterima nastavlja raditi na jačanju energetske nezavisnosti i stabilnosti, te osigurava odgovornu i održivu energetsku politiku za budućnost Federacije BiH. Građani zaslužuju sistem koji ih neće izdati. Uvođenjem dugoročnih planova, Federacija BiH osigurava osnovu za rast i stabilnost, uz viziju bolje i sigurnije energetske budućnosti za sve njene građane – riječi su ministra Lakića.