Dodik uporedio sebe i Trampa kao žrtve, pa poručio Sarajevu: " Ako ubrzo ne počnete da molite, nećete dobiti ništa"

Predsjednik RS Milorad Dodik obratio se danas medijima ističući kako je "pun samopouzdanja nakon pobjede Donalda Trampa (Trump) na američkim izborima" te da će "političko Sarajevo RS hitno morati početi da moli".

Hoće li mu skinuti sankcije

- Ja nisam rekao da će ovi Trumpovi skinuti sankcije, ali imam pravo da se nadam kao čovjek. Svijet će biti drugačiji, on je već danas drugačiji. Što se tiče EU, ovih dana čitam silne analitičare koji su bili promotori te priče, oni su izgubljeni. Sada je na sceni da je prijem nas koji nismo primljeni u EU geopolitičko pitanje. Zašto nam to govorite? Kome vi više držite lekcije? O tome ću razgovarati sutra sa značajnim brojem ambasadora u Sarajevu - izjavio je Dodik.

Naveo je kako će mu biti lakše zbog što je pobijedio Tramp nego Kamala Haris (Harris).

- Ja sam razmišljao ako pobijedi ova Bajdenova da će mi biti teže, sad će mi biti lakše. Isti način po kojem su Trampa proganjali po Americi, proganjaju i mene ovdje. Ako se on bori protiv tako nakaradnog suda, onda ću i ja. Mene bi najviše zeznuli kad bi prekinuli ovaj proces - rekao je Dodik.

"Prepun samopouzdanja"

Potom se osvrnuo na Evropsku uniju koju je propisno izvrijeđao.

- Taj kurvanjski posao Evrope kojima onima kao šalje pare, a mi trebamo izgubiti svaki karakter, to više neće ići. Eto njima njihove pare, eto njima njihov plan rasta, eto im šta god hoće. U Sarajevu moraju hitno mijenjati svoj pristup. Imali su do sada pristup da idu žestoko na nas. Samo pričaju "Dodik, Dodik". Šta ste napravili s tim? Ako brzo ne počnete da molite, nećete dobiti ništa. Sad nemam ni jedan razlog da se pominujem njihovim zahtjevima. Ja sam prepun samopouzdanja i vidjet ćete kako će to ići. Sad se nećemo držati ni onoga što smo ranije dogovorili, sad ćemo još više zaoštriti - naveo je on.

Kaže kako "nemaju više nikakvog više razloga da drugačije postupe".

- Vijeće ministara neće uraditi ništa s Planom rasta jer nema saglasnost SDA. RS je izdržala najteže moguće vrijeme onog smrada Marfija. Ja samo čekam da on ispiri, da nestane. I njega sam preživio. RS sada nema ni jednog razloga da se povlači pred bilo kim - poručio je Dodik.