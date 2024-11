Sud u Strazburu dao vjetar u leđa bh. pravosuđu: Odzvonilo je Sky mafiji

- Ona može biti orijentir nacionalnim sudovima. Crnogorski sudovi su se već odredili i najavili da će je primjenjivati. Ima ovdje osnova da se na presudu Evropskog suda pozivaju i naši sudovi. Naravno, da bi je mogli implementirati u svojoj praksi, oni se ne mogu zadovoljiti, kao mi, informacijama na portalima, već trebaju doći do cjelovitog teksta i da je dobro iščitaju. Evropski sud za ljudska prava se prvenstveno bavi pitanjima povrede prava iz Evropske konvencije, koja je obavezujuća za sve članice Vijeća Evrope, a za BiH je ona obavezujuća po dva osnova. Obavezujuća je još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kada je postala sastavni dio Ustava BiH, ali i od 2002. godine, kad smo postali članica Vijeća Evrope. U konkretnom slučaju u pitanju je bilo navodno povrijeđeno pravo na privatnost, ali kada bi se na taj način rezonovalo, onda bi pred savremenim kriminalom istražnim organima bile vezane ruke – naglašava Bakšić.

Podaci iz nekada sigurnih aplikacija Sky i Anom pred sudije bi mogli dovesti još veliki broj osoba, jer je ove načine komuniciranja, navodno, koristilo gotovo 2.700 osoba iz BiH.

„Navlačenje“ grupa

- U procesu suzbijanja vrlo dobro organiziranih kriminalnih grupa neko je inovirao Sky aplikacije da ih plasira na tržište na način koji kriminalcima garantira visokosofisticiranu zaštitu, uz garanciju da neće biti otkriveni. Osobno mislim da je to bilo vrlo vješto “navlačenje” tih grupa da ih se definitivno otkrije. To je vrlo skupa igračka. Da su mirni i sigurni, sada to ne mogu očekivati - kaže pravni ekspert Josip Muselimović.