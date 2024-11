Konaković: Dodik ispituje teren, nećemo se umarati njegovim primitivnim izjavama

Lideri stranaka vladajuće koalicije nakon prošlosedmičnog sastanka bili su optimistični da će razgovore nastaviti već sutra, no mnogi ih unaprijed, sudeći prema atmosferi koja vlada, ocjenjuju propalim. Ministar vanjskih poslova u Vijeću ministara BIH i predsjednik stranke Narod i pravda, Elmedin Konaković govorio je za Dan uživo N1 televizije.

Na samom početku razgovora Konaković je kazao da li će biti novog sastanka vladajuće koalicije i je li stigao poziv.

Između ostalog, osvrnuo se i na niz optužbi Milorada Dodika na njegov račun.

- Kada je Dodik u pitanju uvijek treba biti oprezan, jer on uvijek ispituje teren. Ne dopuštamo mu da ide predaleko. Tokom svog mandata Tramp je imao priliku da ublaži sankcije Dodiku, to nije uradio. Ubijeđen sam da će tako biti i u budućnosti, ukoliko Dodik ne promijeni retoriku - kazao je.

Poruke očajnika

Potom je dodao:

- To što on govorio su poruke očajnika. Kontrdiktoran je u svojim izjavama. Ne treba upadati u zamku u koju on živi. Snagom institucija treba djelovati na Dodiku. Puno prijatelja stoji na liniji očuvanja integriteta. Nećemo se umarati njegovim primitivnim izjavama. Nije još nije stigla pozivnica za sastanak. Nažalost, mora se sjediti sa Dodikom u koalicijom. To je bila jedina opcija.

Prokomentirao je i trenutno ponašanje Milorada Dodika.

- Dok se Dodik ponašao normalno, mi smo se normalnije ponašali. Sve dok nije krenuo u brutalni napad na institucije u BiH, on je bio neko sa kim se moglo razgovarati. Sada smo ga stavili na mjesto. Zna se kako se zakon donosi, tako i zakon o Ustavnom sudu. Sve ovo što se dešava je umaranje javnosti. To Dodik radi kako bi maknuo sliku od realnosti. On bira konfliktnu stranu. Najviše ispaštaju građani - naveo je Konaković za N1.

"Iskoristili smo svaku priliku"

Posljednja izjava Milorada Dodika o slanju vojnika RS u Srbiju izazvala je lavinu komentara.

- Još jedna Dodikova priča... Mi imamo na stolu ponudu da se ti ljudi zaposle. Dodik ne smije zbog ruskog utjecaja na to pristati, pa smišlja ovakve stvari. Potom, tu su teme i novci od putarina, koji se trebaju podijeliti. Nemamo sutra tu temu na Vijeću ministara BiH. Ja sam za raspodjelu, naravno u skladu sa zakonom - pojašnjava Konaković za N1, a zatim je dodao:

- Svaku priliku smo za kompromis iskoristili. Niti jednu nismo uradili na štetu građana. Dragan Čović je tražio da učestvuju kantonalni premijeri, ali ne može se dozvoliti da kantonalni premijeri zakoče državne procese i da time BiH vrate nekoliko koraka nazad.

Prokomentirao je i izvještaj komisije Evropske unije.

- Vrlo su jasno objasnili ko su pravi krivci. Pohvalili su neke dijelove čime se bavi moje ministarstvo. Jedan od objektivnih nalaza koji jasno detektuje krivce. SNSD dvije stvari poručuje: Neće u EU, a onda kažu da hoće pregovorača. Oni moraju da raščiste sa sobom šta žele. Balans je u BiH koncept. Nisam sretan nekim rješenjima iz Dejtonskog sporazuma. Tako je kreirano. Njime nisam ni malo sretan - kaže ministar vanjskih poslova BiH.

Rezultati NiP-a

Konaković je istaknuo i značaj posjete predsjedavajućeg OSCE-a u BiH.

Na pitanje da li može doći do većeg preokreta SAD prema Balkanu, Konaković je kazao:

- Nikakav zaokret se ne može desiti. Dodik stalno poziva na nešto, ali ne može sa sobom da se dogovori za šta. Pozivi su mu onda vrlo interesantni. Tramp ne vjerujem da će staviti interes Rusije ispred interesa Amerike. Imamo ozbiljne konekcije koje će iskoristiti u zaštiti naših ciljeva - kazao.

Uposlenici NUB-a danas su održali još jedne proteste u Sarajevu. I ovog puta na ulici su tražili svoja prava.

- Jesu taoci politika, ali ne ovih naših. Izlazimo u susret ovim ljudima. Strateški nije riješeno, teško da će i biti s obzirom na ponašanje političara iz RS. Riječ je o državnoj instituciji. Svaki dan iz RS nadležnosti sa državnog nivoa pokušavaju spustiti na nivou entiteta. To je plan za uništavanje državnih institucija. Učinit ćemo i sve da se spasi ova institucija - kazao je.

U oktobru mjesecu su u našoj zemlji održani lokalni izbori, Konaković je govorio o rezultatima NiP-a.

- NiP sa 70 hiljada glasova na izborima glavna tema. Zabrinjavajući rezultat u gradskim opštinama u Sarajeva, ali i pored tog pada smo druga stranka u KS. Očekujem da oni koji su podbacili u kampanju podnesu ostavke. Ukoliko se procjeni da ja ne radim svoj posao, onda trebam ja provjeriti svoj status. Onda svim ispod mene. Da mi je bio cilj da imam potpunu kontrolu u stranci, drugačije bih pravio stranku. Konačne odluke su sa mojim potpisom. Postoje zdrave strukture SDA u pojedinim opštinama sa kojima sarađujemo - kaže Konaković.

Donošenje fiskalnih zakona u FBiH

Govorio je i o radu Vlade Federacije BiH.

- Ovih dana se bavimo Vladom Federacije BiH, Nermin Nikšić je najavio malu revoluciju. Donošenje fiskalnih zakona, koji čekamo, također online fiskalizacija. Sutra je to tema sjednice i to je najveći iskorak. Brzo ćemo se spustiti na kantonalne nivoe - kazao je.

Na kraju razgovora za Dan uživo kazao je da li postoji mogućnost rekonstrukcije Vlade Kantona Sarajevo.

- Mislim da nam treba hitan sastanak trojke po pitanju Vlade KS. Imamo iznijeti niz zamjerki svima, posebno na rad direktora komunalnih preduzeća. Bilo ko je donio pogrešnu potvrdu treba da odgovaraju. Uvijek podržavam istrage. Očekuje, da se u okviru naših redovnih sastanaka. Tužilaštva treba da rade odgovornije i hrabrije - zaključio je Elmedin Konaković za N1.