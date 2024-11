Politički analitičar Denis Avdagić za "Avaz": Umjesto da se okrene Briselu, BiH nastavlja gubiti vrijeme

Proslave pobjede Donalda Trampa (Trump) u BiH vanjskopolitički i sigurnosni analitičar iz Zagreba Denis Avdagić vidi kao dio foklora. Od nove američke administracije, naglašava, BiH ne treba mnogo očekivati. Najporaznijim smatra činjenicu da BiH nastavlja gubiti vrijeme, zaustavljena na putu evropskih integracija, dok očekuje da drugi urade nešto umjesto nje. Odnosi sa SAD za zemlje zapadnog Balkana trebaju biti manje važni od onih s Briselom.

- Vidimo da desetljeća prolaze, a ne živi se bolje. Pogotovo što se ostaje izvan evropskih integracija. Ja živim u Zagrebu i kad odem u Sloveniju, vidim koliko je Sloveniji značilo to što je prije Hrvatske ušla u EU. Kad odem u Srbiju, vidim koliko je Hrvatskoj značilo to što je prije postala članica EU. Nevjerovatno je koliko društvo bolje napreduje, koliko se mogu koristiti ta evropska sredstva i fondovi, otvorene granice. Imate posve drugačiji osjećaj kad postanete dio evropskog društva, ali to nije lagan put. Hrvatska je imala neizmjernu sreću što su političari u to vrijeme odlučili da se ne smije gubiti vrijeme. Da je imala političare kao što imaju ostale balkanske države, i danas bi bila u istom društvu koje, nažalost, nije najpoželjnije – kaže Avdagić.

Unutrašnji dogovor je jedino što svi građani BiH trebaju zahtijevati i očekivati, ističe naš sagovornik, jer bez toga neće biti rješenja. Kada je riječ o vanjskopolitičkim prioritetima SAD, kaže da su oni dio procesa započetih u mandatu Baraka Obame (Barack), koji će s Trampom sada biti ubrzani. Prvenstveno misli na poooštravanje pristupa prema Kini.

Na Bliskom istoku ne možemo reći da će se promijeniti podrška Izraelu. Sad će biti i izdašnija. Nažalost, pobjeda Trampa znači da Natanjahu neće odustati od protjerivanja UN-ove agencije za palestinske izbjeglice, što je prilično težak udarac za humanitarni aspekt. S druge strane upravo će ta potpora Trampa vjerovatno rezultirati time da se taj sukob što prije završi, pa bi to za te ljude bio što brži prekid izuzetnih patnji – dodaje Avdagić.

Podsjeća da je u Trampovom prvom mandatu bilo ponuđeno rješenje, koje za Palestince nije bilo prihvatljivo. Plaši se da rješenje koja podrazumijeva dvije države nije više opcija, jer ga Izrael ne prihvata, a nije siguran koliko će se novi predsjednik SAD-a protiviti takvom stavu.