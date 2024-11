Tokom “seminara” za Moldavce u BiH: Wagnerovac Andrei Beker u Banjoj Luci osnovao "IT kompaniju", registrovana u apartmanu gdje su odsjedali ruski špijuni

Prema zvaničnim podacima iz registra, Rus Andrei Beker osnovao 27. septembra ove godine kompaniju AE777 d.o.o. Banja Luka. Beker je registrovan i kao vlasnik i kao direktor firme. Među kontaktima ove kompanije naveden je broj 065 258 685.

“Ja sam samo registrovala firmu. Ne znam ja gdje je gospodin Beker sada. Da li je u Rusiji ili Srbiji”, odgovorila nam je gospođa koja se javila na navedeni broj telefona.

AE 777 je, rekosmo, registrovana na adresi Davida Štrpca broj 33A. Na toj adresi se nalaze apartmani Mima. Pozivamo i njih.

“Ne mogu vam dati nikakv broj. To su moju gosti i nisam dužna Vama da odgovaram”, kazala je ženska osoba koja je, očito, vlasnica apartmana Mima.

Nije željela potvrditi, ali niti negirati da je ruski državljanin Andrei Beker u njenom apartmanu osnovao kompaniju.

Djelatnost firme koja je osnovana zavedena je pod šifrom 62.01. U pitanju je “računarsko programiranje”. To znači da je ruski državljanin koji se dovodi u vezu sa špijunskim operacijama u Moldaviji i BiH u Banjoj Luci registrovao “IT firmu”. I to u apartmanu gdje je od maja do oktobra ove godine odsjedala grupa ruskih državljana koja je, prema tvrdnjama moldavske obavještajne službe, vršila obuku državljana Moldavije.

Podsjetimo, moldavska služba je sredinom oktobra objavila da su, uoči predsjedničkih izbora i referenduma o nastavku približavanja te države EU, proruski moldavski državljani prošli Wagnerove obuke u Srbiji i BiH. Sigurnosne službe BiH su registrirale ruske državljane koji su povremeno dolazili u BiH. Moldavci su objavili da su među koordinatorima ovih akcija bili ruski državljani Konstantin Goloskokov i Mihael Potepkin, koji je pod međunarodnim sankcijama. Potepkin je imao direktne veze sa Jevgenijem Priožinom, osnivačem Wagnera, koji je, nakon pobune protiv Putina, “misteriozno” stradao u avionskoj nesreći. Potepkin je bio povezan i sa ruskom organizacijom “FERMA”, koja je 2023. bila uključena u financiranje i organizaciju destabilizirajućih protestnih akcija u Republici Moldaviji. On je trenutno odgovoran za provođenje akcija malignog utjecaja u cijelom svijetu, u okviru subjekta “AKSON”.

Krajem oktobra Istraga.ba je objavila da su u BiH dolazili Andrei Beker, rođen 05.03.1981. godine u Rusiji, Serghei Moskvin, rođen 17.07.1953. godine u Rusiji, Sergey Solovich rođen 27.02.1988. u Rusiji, Vladimir Vildiaev rođen 15.08.1977. u Rusiji, Aleksandr Volkhonskiy rođen 02.06.1976., Danila Russu, rođena 22.03.2002. godine i Georgiy Bubnov 08.12.1971. godine u Rusiji. Oni su bili dio grupe ruskih državljana koji su u blizini Banja Luke držali “teoretsku” obuku grupi od oko dvadesetak moldavskih državljana.