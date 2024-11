Novembar je pun iznenađenja, kada se očekuje snijeg

Narednih dana širom Bosne i Hercegovine očekuje se stabilno vrijeme pod uticajem prostranog anticiklona.

Od srijede dominirat će zračna masa sa juga što će usloviti promjenu vremenskih prilika u našoj zemlji, a posebno u Hercegovini.

Promjena koja se očekuje od 13. novembra ogledat će se u češćim padavinama i turbulentnoj atmosferi, te uz jugo i porastu temperatura zraka. Na jugu, jugozapadu i u centralnim predjelima zemlje izgledne su padavine, nešto obilnije u Hercegovini, dok se u Bosni očekuju umjerene količine slabijeg intenziteta. Slabe snježne padavine izgledne su na najvišim planinama i visoravnima centralne i jugozapadne Bosne.

Od 19. novembra do kraja prognoznog perioda uz pojačan vjetar izgledno je i više padavina posebno na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine.

Do 14. novembra, prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od -4 do 1 i Hercegovini do 8, a maksimalne u Bosni od 6 do 10, u Hercegovini između 13 i 17 stepeni.

Nešto više jutarnje temperature zraka očekuju se od 15. novembra, sa vrijednostima minimalnih u Bosni od 1 do 6, a u Hercegovini od 6 do 11, danju širom zemlje od 12 do 17 stepeni.