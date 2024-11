Zukan Helez o današnjoj sjednici za "Avaz": Podržavam razgovor koalicije, ali ne nauštrb države

Sjednica Vijeća ministara BiH bit će održana danas u Sarajevu, a na predloženom dnevnom redu je 47 tačaka. Ministri će razmatrati mnoštvo sporazuma, inicijativa i informacija, ali ne i zakone koje BiH mora ispuniti kako bi na evropskom putu uhvatila priključak s ostalim državama regiona.

Ministar odbrane i dopredsjedavajući Vijeća ministara BiH Zukan Helez kaže da nije upoznat s političkim dogovorima unutar većine, ali da je očigledno da saglasnosti još nema.

Novi sastanak

- Posljednji put smo s dnevnog reda skinuli mnogo toga, jer neke stvari nisu bile u korist države BiH, a neke su došle preko reda, pa ih nismo usaglasili. Stalno čekamo taj neki politički dogovor, ali sve ono što je protiv BiH ne može doći na dnevni red, niti će ikad biti izglasano – kaže Helez za "Avaz".

Osim sjednice Vijeća ministara, danas će se održati i sjednica Doma naroda PSBiH, koji je u blokadi mjesecima, a tim povodom predsjedavajući Doma naroda PSBiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prije nekoliko dana je izjavio da su današnje sjednice svojevrsni test parlamentarnoj većini, te da bi, ako se na njoj usvoji sve što je planirano, trebalo zakazati novi sastanak vladajuće koalicije na kojem bi se razgovaralo o Planu rasta, Ustavnom sudu, Sudu BiH, VSTV-u, Izbornom zakonu...

- Ako se dođe do Izbornog zakona, Ustavnog suda BiH ili državne imovine, ako se na tome traži da popustimo, tu onda nema kompromisa. To bi bio udarac državi i ja to nikad neću uraditi. Razumijem da politike imaju svoje ciljeve, ali ja mislim da je ova država dovoljno podijeljena, da ne smijemo više ni milimetra dozvoliti da se dijeli. Da Izbornom zakonu, ali s presudama evropskih sudova koji su “stariji” od domaćih. Nema odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda, jer stranci su udaljeni iz Komisije za nacionalne spomenike, pa vidimo šta se danas dešava, izbacuju BiH iz naziva – ističe Helez.

Članstvo u EU

Dodaje kako podržava razgovore i odluke koje bi nas približile članstvu u EU, ali da mnogo zahtjeva koji su trenutno u opticaju nema veze s onim što Brisel u ovom momentu traži.

- Ako je cijena evropskog puta da radimo nauštrb države, bolje neka stoji ovako. Nećemo dalje dijeliti, cijepati državu i ukidati njene nadležnosti. Neka shvati kako god ko hoće, svi vidimo do koga je – zaključuje Helez za "Avaz".