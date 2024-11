Kajan: Dok mještani žive u strahu od novih klizišta, još nema rezultata istrage

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sanel Kajan, danas je uputio pitanja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Željeznicama FBiH i Federalnom zavodu za geologiju, a koja se odnose na stravičnu poplavu koja je pogodila Donju Jablanicu u noći na 4. oktobar ove godine.



U pismu koje je Kajan uputio Vladi Federacije BiH navodi se:

- Zašto ni više od mjesec dana poslije stravične katastrofe u Donjoj Jablanici još nema službenih rezultata istrage?!

- Kada će javnost, ali i mi zastupnici, biti informisani o eventualnoj odgovornosti ili sigurnosnim propustima?!

- Zašto se još nije pristupilo rekonstrukciji oštećene pruge?!

- Da li je područje Donje Jablanice sigurno za život?!

- Dok mještani žive u strahu od novih klizišta i kamenoloma iznad samog mjesta, još nema rezultata istrage. Od institucija vlasti još se čeka i odgovor na pitanje o sigurnosti, što bi moglo odrediti dalji život mještana Donje Jablanice, odnosno dati odgovor je li moguća obnova domova i povratak u ovo mjesto. Oštećena pruga i dalje visi u zraku, što je apsolutno neprihvatljivo, i neko bi trebao snositi odgovornost za to. Na terenu nema radnika ni radova, iako su štete velike, s obzirom na to da je željeznički saobraćaj prekinut. Trpi ekonomija, kao i mnoge kompanije, jer se važna roba ne prevozi željeznicom kao što je to bio slučaj ranije - navodi se u pismu zastupnika Kajana.