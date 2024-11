Forto zatražio smjenu direktora Željeznica FBiH: Prešutio je da su privrednici ponudili besplatno renoviranje pruge, krije se iza Vlade

- Nemamo odgovor kada će bh. privreda imati na raspologanju željeznički saobraćaj. Ja sam od imenovanje u Vijeće ministara stavio fokus na željeznice. Znam da je to primarna nadležnost entiteta, ali sam to htio da uradim zbog dobrih kontakata s međunarodnom zajednicom, EU, međunarodnim finansijskim institucijama i susjednim državama - rekao je Forto.

Dodao je da su htjeli da naprave zamah u kojem će željeznički saobraćaj, željeznička infrastruktura biti nosioci investicijskog ciklusa.

- Moramo imati projekte vrijedne stotine miliona, kako bi ta investicija nosila potrebe građana u narednim decenijama. Moj interes je postavljanje stvari na svoje mjesto kada je riječ o infrastrukturi. Ne znam da li je ijedan od ministara ranije govorio ovoliko o željeznicama. Pokrenuli smo finansiranje projekta željeznice Doboj-Tuzla-Zvornik-Ruma, zajedno sa Srbijom. Pokrenuli smo projekat željeznice Čapljina-Nikšić zajedno s Crnom Gorom. Razgovarali smo s Hrvatskom o Unskom prugom, koja trenutno nije funkcionalna. Onda se desi situacija kada se željeznički saobraćaj prekine. Svugdje u svijetu se popale crvene lampice, u FBiH od 4. oktobra do danas nemamo najosnovnije odgovore. Mislim da trebamo reći ko je odgovoran. Odgovornost za ovo nosi direktor Željeznica FBiH, koji nije poduzeo sve što je trebao. Sakrivanje iza Vlade FBiH je neprihvatljivo. Kada stojite iza jedne takve ozbiljne firme, morate poduzeti sve što je u vašoj moći da izbjegnete gubitke i za firmu i za privredu. Direktor sa izvršnim direktorom je procijenio da se dnevno gubi oko 280.000 KM. Privreda koja se oslanja na Željeznice je održala sastanak, ponudila finansiranje, jer su njihovi gubici daleko veći od onog koliko košta ta rekonstrukcija. Neki dobavljači imaju 16 puta veće troškove - rekao je Forto.

Inače, na čelu Željeznica FBiH se nalazi Enis Džafić, koji je na ovu funkciju došao upravo iz kvote Naše stranke.

- Direktor nije nikoga obavijestio o toj ponudi, da postoji besplatna ponuda. Postoji ponude konsultantskih firmi koji su ponudili besplatno napraviti projekat. To se sve desilo nekoliko dana nakon prekida. Nikakvog odgovora nije bilo iz Željeznica, nego su otišli u Vladu FBiH i pozvali se na pogrešan član i da "ovdje piše da se mora ići u izgradnju infrastrukture". Samo oni mogu govoriti šta će se raditi, dok privreda plače. Jedan direktor samo što nije plakao na sastanku. Imamo ponudu da nam renomirane firme besplatno to urade, a direktor se skriva iza Vlade FBiH. Moja prva izjava je bila da pare nisu problem, a najskuplje je čekanje. Za deset dana je pojedeno sve ono koliko košta rekonstrukcija. Mislim da je vrijeme da se pozove na odgovornost, mislim da je vrijeme da Vlada, jer on sam neće, smijeni direktora Željeznica FBiH - rekao je.

Istakao je da umjesto da se Uprava Željeznica odmah sastane na lokaciji gdje se sve desilo, oni su se telefonski čuli i Vladi poslali plan aktivnosti koji ne sadrži niti jedan rok.

- Ovo nije stranačko pitanje - kada je požar, požar se gasi, kada željeznica ne radi, ma da mi je brat rođeni - hvala i doviđenja.