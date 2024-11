Nikšić: Usvojili smo Nacrt zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija, to je prvi i ključni korak

Nakon hitne tematske sjednice Vlade FBiH o fiskalnoj reformi održala se konferencija za medije.

Medijima se prvi obratio premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Nakon njega medijima su se obratili zamjenici premijera federalni ministar finansija Toni Kraljević te ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović.

Ključni korak

Kazao je da traže rješenja kako da dođu do rasterećenja privrede, za bolji materijalni status radnika.

- Svi ćete se sjetiti da smo radili to i kroz isplatu neoporezive pomoći radnicima. Danas smo napravili prvi korak o kojem će govoriti puno više čovjek koji je tu provukao, kojem se zahvaljujem najviše kao ministru finansija. Nismo htjeli da to izgleda populistički, da bez adekvatne valorizacije učinaka uradimo, niti da idemo grlom u jagode.

Želimo pokazati svu odgovornost za fiskalnu stabilnost Federacije.

Danas smo usvojili Nacrt zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija BiH, to je prvi i ključni. Vidjeli smo kroz finansijske pomoći radnicima da ne postoji širok konsenzus za odricanje i ne vjerujem da bi rezultat toga omogućio spektakularan broj novozaposlenih. Sa Zakonom o fiskalizaciji je plan da se raspravlja na sjednici Predstavničkog doma 27. novembra, a onda i na Domu naroda.

Poslije toga će biti jedan kraći rok za javnu raspravu, kako bi to okončali u ovoj godini. On je vezan za stručne postupke stvaranja platforme za online fiskalizaciju, fiskalizaciju u realnom vremenu.

Želim pohvaliti ekipu iz Ministarstva finansija koja je predano radila na tome, pokupila iskustva iz regiona. Kada ga uspijemo završiti i implementirati da bi bili trenutno druga zemlja u Evropi koja ima taj sistem. Sa zakonom o fiskalizaciji se stvaraju pretpostavke, želimo da bude usvojen do kraja godine, da se implementira platforma.

Pratit ćemo razvoj situacije, stanje u budžetu, što će nam kasnije omogućiti da onda usvojimo Zakon o doprinosima, što bi stvorilo priliku za rasterećenje poslodavaca. Ovo samo po sebi ne rješava problem.

Zato smo imali izmjenu Zakona o dohotka, on će ići u proceduru u skraćen postupku, gdje će se u odnosu na Zakon o radu, gdje stečena radnička prava uvodimo kao neoporezivu kategoriju, radni učinak, to će nam omogućiti da do kraja godine donesemo uredbu o minimalnim primanjima u FBiH, kojom će zaštiti oko 270.000 radnika imaju primanja manja od 1.000 KM - rekao je Nikšić.

Minimalna primanja radnika

Kao drugu tačku su imali Zakon o porezu na dohodak koji će također ići u proceduru u Parlament na skraćenom postupku.

- Stvorit ćemo pretpostavke da zajedno s toplim obrokom i drugim primanjima imaju veća od onih koja su bila planirana Zakonom o minimalnoj plaći, koji će čekati primjenu Zakona o fiskalizaciji i na taj način ćemo omogućiti poslodavcima da isplaćuju radnicima bolju podršku kroz manje dopirnose od onih koji bi bili kada bi išli u radikalnu reformu od 20,5 posto.

Da bi to uradili prema onome što smo projektovali, a mi smo proračunali da to ide po osnovi od 26,6 posto.