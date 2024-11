Kraljević: Radni učinak neće biti oporezovan, modernizirat ćemo poreski sistem i poboljšati naplatu javnih prihoda

Ministar finansija Federacije BiH Toni Kraljević (HDZ) na današnjoj konferenciji govorio je usvajanju Nacrta zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija FBiH.

- Sam proces fiskalizacije transakcija, odnosno prometa u privredi Federacije Bosne i Hercegovine nije nepoznat. Postojeći sistem o fiskalnim sistemima je baziran je na Zakonu o fiskalnim sistemima iz 2009., a koji se implementira od 2010. – 2011. i kada se sada okrenemo unazad u ovih prethodnih 15 godina možete zamisliti u tehničko-tehnološkom smislu u evoluiranju i razvijanju informacijskih tehnologija i digitalnom poslovanju koliko je postojeći pravni okvir postao okvir i kompatibilan sa svim tim tehnološkim iskoracima, tako da se nametnula reforma fiskalizacija - kazao je Kraljević.

Dodao je da jedno od glavnih opredjeljenja.

- Možemo to nazvati set fiskalnih zakona, s obzirom da je fiskalna reforma jedna od najsloženijih reformi u državi, a s obzirom da je to proces, svaki proces ima etape, svoje faze. Ovo je prva faza u tom procesu. Cilj je suzbijanje utaje poreza, odnosno minimiziranje sivog tržišta i suzbijanje nelojalne konkurencije. Ukoliko vi fiskalizirate, a komšija koji se bavi istim biznisom ne fiskalizira, to utiče u nepovoljnom odnosu na vas, to je nelojalna konkurencija. Treba podizat svijest uzimanja računa i unaprijediti postupke poreskog nadzora. Modernizirat ćemo poreski sistem, to će omogućiti potpuno elektronsko evidentiranje podataka, što donosi centralnu platformu za fiskalizaciju, čime upravlja Poreska uprava. To je kolektor svih potrebnih podataka, koji dolaze iz elektronskih fiskalnih sistema. Kraljni cilj je poboljšanje i poboljšanje naplate javnih prihoda, ali i discipliniranje cijelog sistema - kazao je.

Vezano za izmjenu Zakona o porezu na dohodak, naglasio je da se omogućava izuzeće od dijela prihoda od poreskog opterećenja o radnom učinku, kako bi se dala mogućnost poslodavcima da ih mogu honorirati kroz taj dio bez poreske presije.

- On je temporalnog karaktera, što znači da će odmah stupiti na snagu čim se usvoji, nadam se 1.1.2025. To pokazuje našu opredijeljenost kada je u pitanju poreska reforma, a što smo danas krenuli s online fiskalizacijom. Premijer se osvrnuo i na uštede koje su napravljene u budžetu, pa će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć - naglasio je.