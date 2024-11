Cvitanović: Bilo bi neodgovorno nagovještavati bilo kakvu novu većinu u Domu naroda PSBiH

Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH počela su spekulisanja da bi moglo doći do promjene većine nakon što je delegat Ilija Cvitanović glasao za neke opozicione prijedloge.

Cvitanović je i ranije glasao "od tačke do tačke", odnosno podržavao je i neke prijedloge vlasti, ali i opozicije, no to nije dolazilo do izražaja sve dok u parlamentarne klupe umjesto Snježane Novaković-Bursać (SNSD) nije sjeo Nenad Vuković.

Sada i vlast i opozicija imaju po sedam ruku, a postavlja se pitanje kako će glasati Cvitanović.

On je nakon sjednice kazao da je jasno da koalicija u Domu naroda nema većinu za komotno donošenje odluka i da će to ovisi o ruci.

- Prvenstveno mojoj, jer ja nosim političku odgovornost kad je u pitanju BiH i njen evropski put, i sve ono što je bitno za sve narode i građane u BiH. Tako sam neke stvari često podržavao, a danas sam podržao kolege iz opozicije koji dolaze iz RS da budu zastupljeni u komisijama oba doma Parlamenta BiH, u skladu s njihovim izbornom rezultatu. Šta će vrijeme donijeti, vidjet ćemo. Nikakve špekulacije, ja nisam lično ambiciozan na taj način da bih negdje sjeo, već želim da budemo poštovani i cijenjeni kao stranka i da se cijeni naš izborni rezultat. Uvijek odgovorno uz svoj narod i za svoju državu. I na onoj drugoj strani, koja je opozicija, ima toliko politika koje su meni neprihvatljive, tako da u ovom trenutku stvarno bi bilo špekuliranje nagovještavati bilo kakvu novu većinu u Domu naroda BiH - kazao je Cvitanović.