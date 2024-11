Softić: Cvitanović je sada vaga, veoma su slabe mogućnosti za rekonstrukciju Vijeća ministara

Delegat SDA u Domu naroda PSBiH Safet Softić je kazao da su iz te stranke razgovarali s delegatom Ilijom Cvitanovićem da se priključi trenutnoj opoziciji u ovom domu te tako sruši vladajuću većinu koju čine SNSD, HDZ i NiP.

- Njegova je odluka. Njegova je uloga vaga u ovome - naveo je.

No, on je kazao da je šansa za rekonstrukciju Vijeća ministara veoma slaba.

- Na pojedinim tačkama koje su se ticale popune radnih tijela Doma demonstrirana je nova većina. Na klackalici sedam protiv sedam Ilija Cvitanović je vaga koja će na pojedinim tačkama pretezati tamo ili ovamo. Do koje mjere je Ilija Cvitanović spreman ići, to treba on da kaže. U svakom sluaju, parlamentarna većina u Domu naroda nema većinu - naveo je.

Dodao je da ovo demonstracija svega što je SDA govorila vezano za listić koji je "većina koristila".

- Pokazali smo da se sa osam delegata u Domu naroda može uzimati čitav sistem koji postoji. Ići ćemo polako da vidimo koji je interes za BiH i šta je najbolje za BiH - istakao je.

Na pitanje o mogućnosti rekonstrukcije Vijeća ministara BiH, on je kazao da je u BiH sve moguće, ne isključuje ni takvu mogućnost, no misli da su mogućnosti za takvo nešto veoma slabe.

- Veća je vjerovatnoća da će postojeća vlast nastaviti da radi ili bolje rečeno da ne radi, kako je do sada bilo. Ali ovo otvara mogućnosti smjene u Kolegiju Doma naroda i širih implikacija koje su moguće. Ali još nemamo čvrst i stabilan dogovor - rekao je.

Naveo je da postoji mogućnost izmjene člana Kolegija iz reda srpskog naroda, gdje se trenutno nalazi Nikola Špirić.