Adnan Smailbegović za "Avaz": Ujutro ćemo od Vlade FBiH tražiti da nam dostave ovo o čemu pričaju

Udruženje poslodavaca FBiH već ujutro će od Vlade FBiH zatražiti dokumente vezane za set fiskalnih zakona i zakon o dohotku o kojima se dijelom govorilo i na današnjoj konferenciji za novinare premijera i ministara u Vladi FBiH. U ovom trenutku jasno je tek toliko da novim zakonom vlada neće osigurati minimalnu plaću od 1.000 KM, kako je obećavala, već će ona biti niža, ali će se posebnom uredbom osigurati da radnicima neće moći biti isplaćivano manje od 1.200 KM.

- Mi znamo koliko i vi. Ljudi pominju Zakon o porezu na dohodak, neku uredbu, a niko to još nije vidio. Pominje se i 1.200 KM, ali moramo znati je li to neto, bruto, s kojim doprinosima, niko ništa ne zna. Minimalna plaća sada je 619 KM, a po kolektivnim ugovorima neko ima obavezu da isplaćuje topli obrok, neko nema. Sada to sve treba analizirati, šta bi predstavljao ovakav rast, ali šta god da komentarišem rano je – kazao je za „Avaz“ predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

On podsjeća da se rast minimalne plaće u FBiH od početka vezivao za rasterećenje privrede, odnosno smanjenje doprinosa, ali to se sada ne pominje.

- Od Vlade ćemo sutra ujutro od Vlade FBiH tražiti da nam dostave ovo o čemu pričaju i onda ćemo se očitovati. Da ne govorim o tome da od početka usvajanje ovih propisa nije komunicirano sa socijalnim partnerima, a Udruženje poslodavaca ni na koji način nije bilo uključeno – ističe Smailbegović.