Forto o pozivu na ostavku direktora Željeznica FBiH: "Nije mi jasno šta se čekalo"

Ministar prometa i komunikacija Edin Forto je govorio o pozivu na ostavku direktora Željeznica FBiH.

- Željeznica je prekinuta i ona stoji. Trebamo se koncentrisati na rezultate, a to je da privreda trpi, privrednici apeluju i pozivaju, obljavljuju milionske gubitke. Imamo požar u Željeznici i moramo ga ugasiti - kazao je Forto u gostovanju na televiziji N1.

Kaže da se nada da će Vlada uvažiti njegove argumente.

- Vlada odlučuje o rekonstrukciji Željeznice i to je istina, ali Željeznice jedine mogu provesti postupak i uvesti izvođača u rad. Ništa od toga se nije desilo iako su postojale ponude renomiranih kuća i to besplatno. Meni nije jasno šta se do sada čekalo. Tražio sam smjenu direktora i nadam se da će Vlada uvažiti moje argumente - istakao je Edin Forto.