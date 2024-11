Alkalaj pozvao Crnu Goru da se očituje po pitanju genocida nad Bošnjacima u Šahovićima

Sven Alkalaj, ambasador BiH u SAD, pozvao je rukovodstvo Crne Gore da se "očituje po pitanju genocida u Šahovićima", koji se dogodio prije 100 godina.

U Mekaniksburgu i Njujorku su tokom vikenda održane komemoracije povodom 100. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Šahovićima i Pavinom Polju.

Tom prilikom se obratio i ambasador Alkalaj.

- Svjedok sam šta se događalo tokom genocida u Srebrenici, a strašno sam dirnut šta se dogodilo prije 100 godina u Šahovićima. Moram da istaknem, da su možda naše familije skupa naselili prostore u Osmanskom carstvu za koje su mislili da su sigurni. Prvo su prognani muslimani, a onda Jevreji.

Pravoslavci, Srbi i Crnogorci, koji su počinili ovaj zločin, nisu poštovali pravilo slobode, ja se nadam da će doći do javnog izvinjenja. Također da kažem da sam neki dan imao razgovor sa novim ambasadorom Crne Gore u Vašingtonu, koji nakon četiri godine postavljen. Ja ću prenijeti šta se traži od Crne Gore i predsjednika i da se crnogorsko rukovodstvo mora očitovati po pitanju ovog genocida nad Bošnjacima Šahovića. Genocidi koji su vršeni na našim prostorima, pogotovo u ovom slučaju nad Bošnjacima, ne smije biti nekažnjen. Svjedoci smo da u Ujedinjenim nacijama imamo usvojen 11. juli, kada se obilježava Dan genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, to je trajno. To neka bude trajna poruka onima koji su činili genocide, ponavljam, na našim prostorima - rekao je bh. ambasador.

Alkalaj je ocijenio kako “genocid koji je počinjen u Šahovićima mora biti zabilježen i imati veću pažnju od onih koji se bore za identitet ljudi, biti obilježen mezarjima, ako je to moguće, i posebno memorijalnim obilježijima da se nikada i nikome ne ponovi”.

Također, zvaničnicima Crne Gore, predsjedniku, predsjedniku Skupštine, predsjedniku Vlade i potpredsjedniku Vlade potomci žrtava zločina iz Šahovića, nakon komemoracija u Harsiburgu i Njujorku, uputili su apel podrške rezoluciji o genocidu nad Bošnjacima Šahovića koju su poslanici Bošnjačke stranke Crne Gore uputili u parlamentarnu proceduru.