Nagla promjena vremena: Najavljen snijeg u pojedinim dijelovima BiH

Pretežno sunčano vrijeme očekuje se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, javlja Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).

U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka uz djelimično razvedravanje tokom dana. Tokom noći jače naoblačenje sa juga, što u Hercegovini može usloviti slabu kišu. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni.

Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u Hercegovini slaba kiša, a na istoku i jugoistoku Bosne slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne kiša u Hercegovini, a tokom noći u većini područja. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14 stepeni.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša u većem dijelu zemlje, a na planinama snijeg. Poslije podne slaba kiša u Hercegovini, na istoku i jugoistoku Bosne. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni.