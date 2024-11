Uspostava katastra u RS i politički cilj: Privatne parcele Bošnjaka knjiže se kao imovina entiteta

Primjenom Zakona o premjeru i katastru RS, kroz proces uspostave katastra nekretnina u ovom entitetu, hiljade duluma privatnog, uglavnom zemljišta u vlasništvu Bošnjaka, knjiži se kao imovina RS.

Na ovu pojavu ukazuju povratnici u Srebrenicu, Bijeljinu, Sokolac, Šiprage i druga mjesta, a jedna od adresa kojoj se obraćaju je kabinet potpredsjednika RS Ćamila Durakovića.

Otimanje je bilo tokom rata

- Nažalost, često vidim naslove kako se radi o otimanju. Otimanje je bilo tokom rata, a sada je ovo legalno uknjižavanje imovine na entitet, na osnovu zakona koji je mnogo godina ranije prošao ispod radara i posebne pažnje javnosti.

To je sistem koji i po svim drugim pitanjima, od zastave i himne do nacionalnih spomenika, čini da je sve manje države u RS. Naša upozorenja očito se ne shvataju ozbiljno. Ovaj entitet usvaja zakone, uredbe i akta koji definitivno imaju za cilj brisanje države BIH kao činjenice ovdje i prikazivanje RS državom. To se upravo radi i kroz ovaj zakon o premjeru i katastru – kaže Duraković za "Avaz“.

Pojašnjava da se imovina povratnika, pa i pojedinih građana srpske nacionalnosti, knjiži na entitet u slučajevima kada se usklađuju podaci iz grunta i katastra, a nakon izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima za katastarske općine u RS.

- Pozove se vlasnik parcele za koju postoji neusklađenost, pa je u gruntu vlasnik on, a u katastru je to općenarodna imovina. Ako prekršite jednu proceduru, ne pojavite se na izlaganju, nemate dovoljno svjedoka, čim prije će lokalna komisija posegnuti za knjiženjem te parcele na RS. Uglavnom je riječ o Bošnjacima koji danas žive negdje vani, ne mogu da se pojave, nisu obaviješteni ili im je obavještenje došlo na zgarište kuće gdje nema nikog da ga primi. Politička ideja je da se što više imovine uknjiži na RS, kako bi se ona prikazali kao kvazi država – pojašnjava Duraković.

Borba za imovinu

Vlasnike imovine u RS poziva da budu obazrivi i da poštuju procedure, a u slučajevima kada dođe do uknjižbe njihove imovine, takva rješenja mogu se osporiti pred nadležnim sudom.

- Ko je uporan i ko ima volju da se bori u konačnici će imovinu dobiti nazad. Moj kabinet pokušava te ljude povezivati sa advokatima koji će pravno braniti te slučajeve i ako su u pravu imovinu će dobiti nazad. Nekoliko slučajeva je već presuđeno. Međutim, RS će, koliko god toga bude, bit će dovoljno. Ko pokrene postupke vratit će, ko ne pokrene, nažalost, ostat će tako – ističe potpredsjednik RS Ćamil Duraković za "Avaz".