Poznato kako će radnici primati minimalno 1.210 KM: Dio će biti neoporeziv

Vlada Federacije BiH predstavila je jučer plan po kojem bi se primanja radnika trebala povećati i to na minimalno 1.210 KM.

Do toga će se doći kroz izmjene Zakona o dohotka, a bit će privremenog karaktera, odnosno na snazi do kraja 2025. godine.

To znači da će poslodavac imati mogućnost isplaćivati radnicima do 200 KM neporezovanih, a onda se planira donijeti uredba da će to biti obavezni isplatiti.

Tako će minimalna plaća sa 619 se povećati na 700 KM, minimalan topli obrok će iznosi 260 KM, prijevoz 50 KM i na to će biti još neoporezovanih 200 KM.

Tako će plaća iznositi 1210 KM, od čega će 700 KM biti oporezivo, a preostali iznos neoporeziv.

Kada prođe jedna godina i vide se učinci online fiskalizacije, onda se planira ići u izmjene Zakona o doprinosima i minimalnoj plaći.