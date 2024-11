Delegat Doma naroda PSBiH Nenad Vuković za "Avaz": Razgovore o novoj većini očekujem narednih dana

Iako je članove parlamentarnih komisija iz SNSD-a jučer zamijenila delegatima iz opozicionih SDS-a i PDP-a, nema potvrde da će nova parlamentarna većina u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH biti formalizirana i trajna.

Delegat Nenad Vuković (PDP) kaže da su reakcije javnosti nakon sjednice uglavnom pozitivne, jer i građani žele promjene i napredak.

Koalicija "dobra atmosfera"

- Na ovaj način se otvara prostor da na narednim sjednicama i o drugim, važnijim pitanjima donosimo odluke. Svi smo svjedoci da je u prethodnih godinu i po loše funkcionisala koalicija na nivou BiH i da nije isporučila rezultate koje je najavljivala.

Nazivali su je koalicijom "dobra atmosfera“, govorili su da imaju velike planove, naročito kada je u pitanju put prema EU i ispunjavanje 14 prioriteta. Vidimo da od toga nismo mogli da vidimo skoro ništa – kaže Vuković za "Avaz“.

Dodaje da građani očekuju nešto drugo od onoga što su dobili do sada, ali da ne može reći da je to lako napraviti. Mediji, ali i pojedine političke partije jučer su špekulirali o novoj parlamentarnoj većini na državnom nivou, te smjeni rukodstva Doma, prvenstveno Nikole Špirića, kao mogućem narednom koraku.

- To su logična pitanja. Moram biti iskren pa reći da do sada nije bilo razgovora na tu temu, jer nije ni nama stalo da zamijenimo bilo koga, a da to ne može efektuirati nekim rezultatima. Šta smo uradili ako neko sjedne umjesto nekoga i da se nastavi po starom? Ako imamo neki ozbiljan plan, takve stvari bi imale smisla, ali mislim da je sada preuranjeno. Očekujem možda da u narednim danima ili nedjeljama bude nekih razgovora – ističe Vuković.

Zaustavljen evropski put

Među građanima, ali i među delegatima Doma naroda prisutno je nezadovoljstvo zbog činjenice da je evropski put BiH već mjesecima zaustavljen i da je naša zemlja jedina u regionu izvan Plana rasta, jer Briselu još uvijek nije dostavila usaglašen tekst Reformske agende.

- Sada smo u situaciji da bi svakako bilo poželjno da se otkoči put prema EU i uradi ono što je potrebno kako bi se dobio novac iz Plana rasta, kao što će dobiti zemlje regiona. Za takav pomak je potrebno puno više od zamjene člana kolegija. To bi značilo veće promjene kada je u pitanju vlast na nivou BiH, a za to je potrebno puno više od onoga što smo napravili na Domu naroda.

To ipak mora ostati otvoreno pitanje, mada i ova ekipa, za koju je jučer i gospodin Čović priznao da dugo ne funkcioniše, da nema koordinacije i da pokazuje nesposobnost, sama doprinosi idejama da se nešto drugo mora uraditi. Očigledno je da nisu sposobni da se dogovore – kaže Nenad Vuković za "Avaz".