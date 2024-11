Promjena većine nije realna: Cvitanović neće ići u politički suicid u interesu SDA, a time ništa ne može ni dobiti

Nakon jučerašnje sjednice Doma naroda PSBiH, na kojoj je sasvim razumno delegat Ilija Cvitanović (HDZ 1990) podržao izmjene sastava parlamentarnih komisija u skladu s novim stanjem u ovom domu, jer je delegatsko mjesto dobio Nenad Vuković (PDP), pokrenule su spekulacije da je opozicija preuzela većinu.

Iako se ta tema medijski podgrijavala, a tome su dale doprinos izjave Vukovića i Safeta Softića (SDA), takvo nešto uopšte nije ni najmanje izgledno. Pokrenule su se spekulacije i da će doći do rekonstrukcije Vijeća ministara, a takvo nešto bi se vjerovatno reflektovalo i na Vladu FBiH.

Nije baš najasnije ni ko bi tu većinu činio na državnom nivou, ali većine u Predstavničkom domu PSBiH bez SNSD-a i HDZ-a nema osim ako u vlasti budu sve stranke s centralom u Sarajevu, eventualno isključujući neku s minornim utjecajem i opozicija iz RS. Postavlja se i pitanje zašto bi stranke koje su dobile izbore na kritici SDA lopovluka pristale na to.

Iliji Cvitanoviću nije u interesu da ide u avanturizam koketirajući sa SDA, jer zna da mu je i HDZ pomogao da dođe do mjesta u Domu naroda PSBiH, ali to bi značilo da bi bio prekrižen i iz Vlade FBiH.

Rušenje kvoruma

S druge strane, HDZ ne želi biti dio većine sa SDA, a iako je i SNSD davao neke teške izjave na račun Elmedina Konakovića, njegove izjave su bile puno gnusnije na račun SDA. Govorio je čak nakon izbora da je nacionalni interes Srba da se nikada ne koalira s SDA. SDA s opozicijom iz RS, HDZ-om 1990 i čak dijelom trojke nema nikakvu većinu bilo gdje, osim Doma naroda.

Sve i kada bi SDA s partnerima iz Doma naroda uspjea napraviti većinu, ona je primjenjiva jedino u tom domu, a može se ogledati u tome da se smijeni neko od članova rukovodstva Doma naroda, gdje trenutno sjede Dragan Čović (HDZ BiH), Kemal Ademović (NiP) i Nikola Špirić (SNSD).

Ipak, i ta većina ima problem, jer SNSD ima tri delegata u Domu naroda PSBiH i može rušiti kvorum time što se neće pojaviti na sjednici.

Za bilo kakvu rekonstrukciju Vijeća ministara potrebna je saglasnost predsjedavajuće Vijeća ministara BIH Borjane Krišto (HDZ BiH) ili da i ona bude smijenjena. Ona na smjenu ministara bez političkog dogovora neće sigurno pristati, a neće biti ni smijenjena.

Da bi bila smijenjena Krišto to treba predložiti Predsjedništvo BiH, a prihvatiti Parlamentarna skupština. U Predsjedništvu BiH sjede Željka Cvijanović i Denis Bećirović, koji neće raditi protiv vlastite koalicije i pristati na takvo nešto.

Nije realno

To bi imalo utjecaj i na Vladu FBiH, gdje bi eventualni izlazak HDZ 1990 mogao srušiti većinu u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. No, ni to ne bi imalo efekta, jer u Klubu Hrvata u Domu naroda PFBiH HDZ BiH je dominatan, pa može povlačiti pitanje vitalnog interesa.

- Odluke koje se tiču vitalnih interesa bilo kog od konstitutivnih naroda zahtijevaju saglasnost većine delegata u Domu naroda, uključujući većinu bošnjačkih delegata i većinu hrvatskih delegata. Primjena ove odredbe može se zahtijevati većinom glasova bošnjačkih ili hrvatskih delegata. Ukoliko je većina preostalih delegata protiv primjene ove odredbe, osnovat će se Zajednička komisija bošnjačkih i hrvatskih delegata radi razrješenja tog pitanja. Ukoliko Komisija nije u mogućnosti riješiti to pitanje u roku od jedne sedmice od pozivanja na ovu odrebu, pitanje će riješiti Ustavni sud po hitnom postupku – piše u Ustavu FBiH.

Ono što je potrebno naglasiti da uprkos brojnim medijskim natpisima i izjavama političara i sam Cvitanović je kazao da nije realna promjena većine u Domu naroda PFBiH, a kamoli neke rekonstrukcije na različitim nivoima.

- Nisam lično ambiciozan na taj način da bih negdje sjeo, već želim da budemo poštovani i cijenjeni kao stranka i da se cijeni naš izborni rezultat. Uvijek odgovorno uz svoj narod i za svoju državu. I na onoj drugoj strani, koja je opozicija, ima toliko politika koje su meni neprihvatljive, tako da u ovom trenutku stvarno bi bilo špekuliranje nagovještavati bilo kakvu novu većinu u Domu naroda BiH – rekao je Cvitanović nakon ove sjednice.