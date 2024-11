Najavljen zakon o fiskalizaciji: Poznato ko bi trebao snositi troškove novih fiskalnih sistema

Nacrt zakona o fiskalizaciji, koji je Vlada FBiH jučer najavila, podrazumijeva online fiskalizaciju s cilje suzbijanja sive ekonomije.

Ona bi stvorila i pretpostavke za fiskalne zakone, no podrazumijevat će i određene troškove. Za novi sistem fiskalizacije se očekuje da u konačnici donese i finansijsku dobit. Na ovaj način će se lakše moći doći do zakona o doprinosima i minimalnoj plaći.

Plan je da poreski obveznici nemaju troškove nabavke novih fiskalnih sistema, nego da ih finansiraju BH Telecom i Eronet. To će značiti da će u trenutku izdavanja fiskalnog računa on odmah biti evidentiran u Poreskoj upravi, dok se sada to radilo na kraju radnog vremena.

U samom nacrtu zakona Vlada FBiH je definisala detaljno ko može biti proizvođač ili zastupnik fiskalnih uređaja.

- Proizvođačem, u smislu stava (1) ovog člana, smatra se privredno društvo koje je proizvođač kase ili štampača ili ESET-a. Zastupnikom, u smislu stava (1) ovog člana, smatra se privredno društvo koje eksluzivno zastupa u prodaji kase ili štampača ili ESET-a trećeg lica. Ministar će podzakonskim akom detaljnije urediti proceduru i način dodjeljivanja i oduzimanja statusa RPZ - piše u nacrtu zakona.

Registrovani proizvođač ili zastupnik mogu biti privredna društva s registrovanim sjedištem na području Federacije, a koje se bave kompjuterskim programiranjem, savjetovanjem i djelatonstima koje su povezane s tim, proizvodnjom računara, elektronskih i optičkih proizvoda ili izdavanjem ostalog softvera.

Servisirati fiskalni sistem će moći isključivo kompanije koje dobiju status ovlaštenog servisera od Poreske uprave.