Rekić: Tadašnji načelnik KOS-a u Četvrtoj diviziji JNA Fikret Muslimović je "bio hladan" prema meni

- Ja tada nisam znao šta je to, ali to me je jako pogodilo, jer bilo šta što je vezano za bilo kakav nacionalizam za mene je bilo nespojivo i toliko me je to opteretilo da sam odmah potražio Fikreta Muslimovića koji me je primio i ja sam mu sve to ispričao. Fikret Muslimović je opet bio rezervisan i hladan, nisam osjećao da sam došao na pravo mjesto, ali sad shvatam da me na taj način još više vezao za sebe da mu opet dođem – ispričao je Rekić, pojašnjavajući da ga je nastavilo proganjati to što mu je rekao kolega zastavnik.

Na Facebook linku: https://www.facebook.com/groups/1426107641004634/?ref=group_header postoji grupa pod nazivom "Pronađi drugove iz bivše JNA“, gdje se i danas mnogi bivši vojnici JNA javljaju i prisjećaju nekadašnjih vojničkih dana u bivšoj SFRJ. Među ostalim tu su i sjećanja na Seada Rekića.

Tako je 25. decembra 2016. ostao zabilježen jedan od statusa s fotografijom opisanom kao: "Kasarna Slaviša Vajner Čiča, Sarajevo, generacija septembar 1990/91, kom. čete Rangelov“, gdje među ostalim komenatarima izvjesni Anđelko Mališa Popaničić pita da li neko zna "je li istina da je Sead Rekić nastradao“, a također izvjesni Adnan Ajkung mu odgovara: "Slabo si čuo, nije naravno nastradao kontraverzni ŠPIJUN, inače, mutan ko Vardar, živ, zdrav, bio zatvaran zbog mutnih rabota, a o tome neću.“

Popaničić na to pojašnjava kako je čuo da je "na televiziji Aleksandar Vasiljević to pričao“, dok se Adnan Ajkung u daljoj prepisci obraća Zoranu Jovanoviću: "Druže pukovniče, bolje što niste ništa čuli za REKIĆA, jer ništa dobro ga ne opisuje kako kažu novine, narod, a i ptice na bosanskim granama. Na to Zoran Jovanović konstatira: "Adnan Ajkung, Rekić je bio moj klasić, veoma sposoban i perspektivan. Bio je vrlo ambiciozan. Možda je tu negdje pogrešio...“ Dalje Jovanović pojašnjava da je tada radio u komandi te među najstrože ubraja u Durmiša Lerija, dok također izvjesni Čedomir Šimpraga opet pita za Rekića, na što Nebojša Adamović navodi: "U vreme kada sam ja bio u vojsci (mart 87.-mart 88.) Sead Rekić je bio kapetan I klase i bio je zamenik komandanta II bataljona. Ali je u to vreme bio i kapetan I klase Žikić, ne sećam mu se imena, ali je bio super lik za vojsku“.

Dalje Čedomir Šimpraga piše: "Je l' neko zna nešto o Seadu Rekiću, moj zadnji kontakt sa njim je 92. u Bg. tada je bio major JNA, ako neko ima telef. Ili adresu da mi da. Znam šta je radio, i znam da je bio vojnik, patriota vjeran Armiji i zakletvi koju je dao, za razliku od mnogih koji su postupili na neki drugi način. Poznavajući dobro i Rekića i Muslimovića, mogu da kažem, možda su bili to što su priznali pod pritiskom, ali tvrdim da nisu kao V. Karić ili J. Divjak. Imao sam čast i zadovoljstvo da poznam maj. Muslimovića, a por. Rekić da mi bude pretpostavljeni starješina“. Potom Anđelko Mališa Popaničić navodi: „Rekić je bio komandant bataljona meni, imao je čin kapetana prve klase, a onda je posle mog odlaska postao major, čuo sam da je nastrado i da je radio za KOS koliko je to tačno ne znam“. U raspravu se zatim uključuje i Refik Delić s komentarom: „Karić i Divjak su pravi ljudi, nisu htjeli da budu četnici.“ Zanimljiva je i rasprava na FB objavu izvjesnog Saše Stefanovskog u grupi „Pronađi drugove iz bivše JNA“ koji je 6. decembra 2018. objavio fotografiju kasarne u Lukavici, a među 326 komentara je i ovaj Milutin Perića: "Da, da Rekić je bio komandir čete. Mnogo gadan čovek“...

Dio iskaza oficira KOS-a Rekića

- Kapetan Bjelinac mi je dao instrukcije da ga dovedem u vezu sa Feridom te sam ja to prenio Feridi, kako bi on razgovarao sa njom oko droge. Pa je Ferida jedva pristala, moleći da je ne uvlačim u nešto što neko može saznati. Nakon ovoga ja sam došao u sobu u studentskom domu kod Feride zajedno sa kapetanom Bjelicem, ali je njegov kontakt bio previše grub i netaktičan pa je Ferida odbila svaki razgovor, ona o tome ništa ne zna i da je sve samo čula, nakon čega smo ja i Bjelinac otišli. Sljedeći kontakt sa kapetanom Bjelincem odnosio se na politička previranja u Poljskoj 1981. godine te mi je on naredio, odnosno objasnio da se u Poljskoj dešavaju krupne stvari te da se isto može desiti i u SFRJ pa sam trebao da obratim pažnju na komentare oficira i vojnika JNA.

Naredni kontakt sa kapetanom Bjelicom bio je jula 1981. godine. Susreo sam ja jednog dana svog prijatelja iz Bihaća po imenu ili nadimku Mane, koji je došao u posjetu svom sinu u KUT, a inače Mane je bio vozač u službi državne bezbjednosti u Bihaću te je upravo kretao u Bihać i ja sam ga zamolio da sa njim odem u Bihać službenim vozilom koje je vozio, što je on i pristao.

U Bihaću sam sreo svog prijatelja Stojčić Miroslava zvanog "Ušare“ sa kojim sam ranije išao u ribolov i jednu noć u njegovom stanu Miroslav mi je pokaz'o nož na kojem su stajala tri slova S i ja sam ga pitao o značenju tih slova, da bi on rekao da je to srpska seljačka stranka, te mi je takođe rekao da on to ima ne bi li se neko zalijepio za taj simbol. Njegovo ponašanje je bilo bezbjednosno interesantno pa sam ja sutradan otišao u zgradu državne bezbjednosti u Bihaću i našao vozača Manu, te ga zamolio da me poveže sa nekim od operativaca, što je on i učinio, tako da sam o navedenom događaju ispričao tom operativcu koji je nešto zapisao, pa sam se nakon toga vratio u Sarajevo i o istome obavijestio kapetana Bjelinca. On me je prekorio, rekavši da njima nisam trebao ići i da njih ništa ne interesuje... - navodi se u dijelu iskaza Seada Rekića.