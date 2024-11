Dodik se obrušio na Kajganića: Uhvaćen je u ralje međunarodnog faktora i muslimana, servilan je, snosit će posljedice

Onako kako je danas postupalo Tužilaštvo, takva je BiH - znači nikakva, rekao je nakon ročišta u Sudu BiH predsjednik RS Milorad Dodik.

Dodik je rekao da je proces protiv njega i v.d. direktora Službenog glasnika Miloša Lukića "politički montiran i da je od početak najavljivan kao proces koji bi trebalo da afirmiše kolonijalnu upravu u BiH".

Ispravna odluka

- I danas, bez obzira na sve, sam uvjeren da je bila ispravna odluka da uđemo u ovaj proces, jer mi nemamo šta da izgubimo u ovom procesu, ali mnogi imaju šta da izgube, mogu da izgube osnovna svojstva i sadržinu, kao što je Tužilaštvo, koje je danas na najbolji način reprezentovalo BiH. Onako kako je danas postupalo Tužilaštvo BiH, takva je BiH - znači nikakva - naveo je Dodik nakon današnjeg ročišta u Sudu BiH.

On je istakao da "nema mogućnosti da ovakav proces dovede do ozbiljne presude".

- Ako imaju obraza, mogli bi to da prekinu, eventualno odgode na nekoliko mjeseci. Ovako kako oni guraju, ukupnu situaciju BiH guraju u nesigurnost - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je "današnjim svjedočenjem prekršeno mnogo zakona".

- Protiv današnjih svjedoka podnijeću krivičnu prijavu za kršenje zakona, zbog nezakonitog uplitanja, a kasnije protiv tužioca, ali i sudije, za sve do sada. Mi od ovog procesa odustati nećemo, ići ćemo do kraja. Oni misle da će ostvariti politiku dispciplinovanja. Ako mislite da nas možete praviti ludacima, onda imate pogrešno mišljenje o nama. Ukoliko želiti politički proces, imaćete ga - rekao je Dodik.

Kršenje zakona

Tokom konferencije za medije on se ubrušio na glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića.

- Ovaj glavni tužilac u BiH koji dolazi iz Banje Luke je politički motivisan, uhvaćen je u ralje međunarodnog faktora i muslimana u BiH. Svako je slobodan da misli i radi šta treba, ali vidjet ćemo kako će se ko ponašati u skladu sa zakonom. Nemoj, majstore, da kršiš zakon. Milorad Dodik nije kršio zakon, a ti kršiš zakon i dovedeš me ovdje godinu da se iživljavaju na meni i svim ovim ljudima ovdje i šta misliš da ćeš na kraju doći kod Dodika i reći mu "e izvini". Ma šta izvini? Nema izvini, svako će snositi posljedice. Ne prijetim ništa, samo kažem. On je meni zaprijetio i cijeloj RS, sram ga bilo da hoda po RS, sram ga bilo da dođe u Banju Luku, ali u Banju Luku može slobodno da dođe i on i takvi kao on. Krije se, ne smije se nigdje pojaviti jer je servilan. Možda ću mu oprostiti jer će mi pomoći da razbijem BiH ovakvu nakaradnu, jer je on dio te nakaradnosti - rekao je.