Zima pokazuje zube, susnježica i snijeg u pojedinim područjima BiH

U našoj zemlji danas očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Hercegovini slaba kiša.

U Bosni u nizinama povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -3 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 14 stepeni, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).

U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U nizinama Bosne povremeno slaba kiša ili susnježica, a višim područjima slab snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14 stepeni.

U subotu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. U ostatku zemlje u jutarnjim satima magla ili niska naoblaka uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jače naoblačenje sa juga tokom noći. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.