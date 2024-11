Snijeg zabijelio brojna mjesta u BiH: Na planinama je prava zimska idila

Pahulje su pale i u Goraždu, Foči, na prevoju Rogoj, pa se vozačima preporučuje opreznija vožnja.

Kada je riječ o vremenskoj prognozi, u Bosni u nizinama povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od -3 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 14 stepeni, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).