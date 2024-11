Enis Džafić ne planira podnijeti ostavku na mjesto direktora Željeznica FBiH

- Prije svega u postupanju, rukovođenju ove kompanije svi smo u obavezi da poštujemo Zakonsku regulativu koja je regulisala rad ove kompanije.

Štete nakon poplava

Zakon o željeznicama FBiH je Lex specialis zakon koji je osnivački akt preduzeća i krovni zakon kojim je regulisan način funkcionisanja kompanije, kao i nadležnosti Vlade FBiH.

Tim Zakonom član 4. stav 2. je regulisano, između ostalog, održavaju probu, vrše rekonstrukciju, modernizaciju pruga u skladu s odlukama Vlade FBiH.

Ono što je posebno istaknuto ovim Zakonom je član 36. stav 8. koji je jako bitan u ovakvim okolnostima koje su nas zadesile 4. oktobra – u vanrednim situacijama Željeznice FBiH su obavezne da poštuju obavezujuće akte Vlade FBiH.

Obzirom da je Vlada FBiH proglasila vanredno stanje na području FBiH, sve upute u daljnjem radu i funkcionisanju preduzeća se mora koordinirati s Vladom FBiH, resornim ministarstvom i Federalnim štabom Civilne zaštite.

Štete koje su Željeznice pretrpjele u ovoj elementarnoj nepogodi su uništenje dijela pruge od stanice Ostrožac do stanice Grabovica dužine 17 kilometara na građevinskim i elektroenergetskim postrojenjima.

Šteta na građevinskim postrojenjima je procijenjena na 3.350 miliona KM, a na elektroenergetskim postrojenjima 400 hiljada KM.

Željeznice FBiH su poduzele sve aktivnosti na uspostavljanju željezničkog saobraćaja. Želim zahvaliti svim radnicima Željeznica FBiH koji su u roku od deset dana 16 kilometara pruge ponovo stavili u funkciju. To pokazuje jednu dobru organizaciju rada, kvalitet radnika koji rade u Željeznicama FBiH.

Ono što nismo mogli da riješimo samostalno – jedno je Komadinovo vrelo, a drugo je između Komadinovog vrela i Donje Jablanice gdje je vodena bujica odnijela donji sloj pruge i dva nasipa.

Na sjednici 5. oktobra Vlada je donijela zahtjeve da napravimo plan sanacije i šteta i plan aktivnosti u poduzimanju u uspostavljanju ponovnog saobraćaja - rekao je Džafić.

Rebalans poslovanja

Na sjednici Vlade izložio sam stanje željezničkih infrastruktura u BiH, doneseni su zaključci da napravimo plan sanacije i plan aktivnosti u ponovnom uspostavljanju saobraćaja.

Problem Komadinovog vrela jeste što je pruga jako blizu magistralne ceste M-17 i mora se riješiti integralno, a drugi problem su sredstva.

16. oktobra napravljen je rebalans plana poslovanja gdje su predviđena sredstva koja treba osigurati Vlada Federacije. Na sastanku u Vladi FBIH, 9.10. generalni direktor Autocesta FBiH i izvršni direktor u Autocestama, usaglasili su stav da je neophodno raditi integralno rješenje i shodno tome Vlada FBiH donijela je zaključak da se angažuju Autoceste da putem kreditnih odobrenih sredstava krenu sa realizacijom za integralno rješavanje željezničkih infrastruktura i magistralne ceste.

Omogućili smo alternativne pravce snabdijevanja robama, organizirali smo prevoze iz luka za kompletnu privredu u BiH. Nije organiziran jedino prevoz uglja iz luke Ploče za Srbiju, što je naš zapravo najskuplji ugovor.

Činjenica jeste da alternativna rješenja malo više koštaju, ne 16 puta kao što neki ministri izjavljuju u javnosti, maksimalno tri puta skuplje, tako da te informacije ne stoje.

Mi smo osigurani kao kompanija, našim radnicima, u slučaju da se nešto desi, omogućeno je barem šest mjeseci plate.





Forto nije dobro upućen u rad Željeznica

Upitan hoće li podnijeti ostavku s obzirom da nema podršku Naše stranke, stranke iz čije kvote je došao, odgovorio je:

- Ja nisam ni bio član Naše stranke i mene Naša stranka nije ni kandidovala, već je mene imenovala Vlada FBiH. Ako Vlada FBiH misli da sam prekršio bilo koju odluku ili bilo koji zakonski propis ili da nije zadovoljna mojim radom..., ja sam trenutno vršilac dužnosti i ima mogućnost da svaki dan opozove moj mandat i razriješi me dužnosti. Tako da se ja ne bih osvrtao na mišljenja pojedinih članova Naše stranke ili bilo koje stranke u BiH.

Ministar Forto je rekao da se Džafić pozvao u planu na pogrešan član Zakona i da je predstavio plan gdje nema nikakvog roka.

- Mislim da on nije dovoljno upućen u rad Željeznica FBiH ili one informacije što ima da mu nisu možda istinito prezentirane pa je on tako djelovao. Da je poslao bilo kakav upit mi bismo mu rado odgovorili.

Ja sam komentarisao Zakon o Željeznicama FBiH. Pogledajte malo član 4., član 36. tog Zakona, član 6. Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sve će vam biti jasno. Očigledno je ministru možda neko pogrešan član Zakona citirao - odgovorio je Džafić.

Obavijestio Vladu o ponudi privrednika

Pojavila se i informacija da Vlada FBiH nije bila obaviještena o ponudi privrednika da plate obnovu pruge.

- Naravno da smo obavijestili. Sve ponude koje su dolazile prema Željeznicama, službe su svima poslale upit da se izjasne. Da li da se radi o donatorskim sredstvima u izgradnji ili sredstvima u novcu. Ako dobivamo novac kao donatorsko sredstvo, onda ponovo trebamo ići postupkom javnih nabavki. I zato na sastanku, koji je održan 9. 10., sastanak je bio istog dana u Željeznicama FBiH s privrednicima, pa je poslije kod premijera Federacije BiH.

On je saopćio šta se dešavalo i šta je zaključeno na tom sastanku i da su sve te informacije bile prezentovanu premijeru FBiH a i ministarstvu prometa i komunikacija - izjavio je Džafić.

Postoji li projekat

Govorio je i o početku radova.

- Početak zadnje aktivnosti na ova dva lokaliteta, zavisi od odluke na sjednici Vlade Federacije. Da li će nastaviti sa Autocestama ili Željeznicama. Kada dođe odluka, ako Željeznice budu odabrane, mi ćemo odmah početi. Mi moramo poštovati rokove javnih nabavki, zakonsku regulativu, a koliko će to trajati ne znam.

Ta procedura će biti razmatrana na sjednici Vlade, i najbolje je rješenje da ide preko Autocesta, kako bi se izbjegle javne nabavke, sredstva su osigurana i izvođači radova u tom slučaju mogu najdalje u roku od 15 dana početi s radovima.

Ukoliko Vlada odluči da ide preko Autocesta, onda 3.750.000 ne mora doznačavati Željeznicama - kazao je Džafić.

Upitan da li postoji projekat, Džafić je odgovorio:

- Dobili smo zahtjev projektanske kuće, ali pitanje je imaju li reference. Zbog terena je neophodno raditi jedinstven projekat i kompletna geološka istraživanja predjela iznad pruge.

Jer se ne može utvrditi postoji li mogućnost novog klizišta. Kompletan zadatak je zapravo prepušten Autocestama, oni trebaju sve to da urade.