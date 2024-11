Ustavni sud BiH usvojio apelaciju Hodžića i djelimično Novalića i Solaka: Povrijeđeno im pravo na pravično suđenje

Ustavni sud usvojio je apelaciju Fikreta Hodžić i pravnog lica "F.H. Srebrena malina" te utvrdio povredu prava na pravično suđenje tih apelanata u dijelu osporene presude Suda BiH kojim je odlučeno o njihovom prigovoru da nisu znali za šta se terete.

Ustavni sud smatra da iz dostavljenih presuda nije otklonjena sumnja u to da su ti apelanti prvi put suočeni s pravnom kvalifikacijom djela za koje su osuđeni u prvostepenoj presudi, te da zbog toga nisu mogli pripremiti odbranu. Stoga je Ustavni sud odlučio da predmet u tom dijelu vrati Sudu BiH koji će otkloniti utvrđenu povredu prava tih apelanata.

Pored toga, Ustavni sud je djelimično usvojio apelaciju Fahrudina Solaka i Fadila Novalića te utvrdio povredu prava na pravično suđenje u vezi s presumpcijom nevinosti tih apelanata u postupku utvrđivanja „krivične optužbe“ u vezi s izjavama određenih javnih zvaničnika koje su davali tokom trajanja krivičnog postupka. U odnosu na ostale navode F. S. i F. N., apelacija je odbijena. Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da su ti apelanti osuđeni za djelo za koje su bili i optuženi, te da sud određenim izmjenama u presudi nije narušio subjektivni ni objektivni identitet optužnice, o čemu je Sud Bosne i Hercegovine dao detaljno i jasno obrazloženje. Dalje, u ovoj odluci Ustavni sud je istakao da je sud sveobuhvatnom analizom dokaza koje je prihvatio i ocijenio, kako pojedinačno tako i u međusobnoj vezi, došao do zaključka da su F. S. i F. N. počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret, te da ništa ne ukazuje da je došlo do povrede principa in dubio pro reo.

U odnosu na javno objavljivanje presude Ustavni sud je utvrdio da je presuda suda javno objavljena čitanjem izreke presude te da su bile pozvane stranke i javnost. To što sud tom prilikom nije pročitao cijelu izreku, odnosno što je ispustio određene dijelove izreke presude, ne može voditi zaključku o kršenju prava na objavu presude. Apelanti su upoznati s odlukom, a Sud BiH je utvrdio da je izvornik presude identičan pismenom otpravku. U odnosu na pisanje medija, Ustavni sud smatra da ništa ne može dovesti do zaključka da je zbog pisanja medija o ovom postupku donesena osuđujuća odluka, odnosno da je to imalo utjecaja na sud pri odlučivanju.