Nikšić: Dogovorili smo put za rješavanje otvorenih pitanja vezano za obaveze na evropskom putu

Premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić obratio se nakon sastanka državne koalicije u Banjoj Luci.

- Napravili smo jedan značajan iskorak na stvaranju puno ugodnijeg ambijenta za rad Vijeća ministara, za funkcionisanje državne koalicije, za ispunjavanje naših obaveza prema građanima Bosne i Hercegovine, pa i obaveza na našem evropskom putu i iz Plana rasta i iz stvaranja pretpostavki da Vijeće ministara radi na ambijentu u Bosni i Hercegovini, a da se odlukama Vijeća ministara podržavaju i pomažu projekti u cijeloj Bosni i Hercegovini, što je to bilo "zapelo" u jednom trenutku - rekao je Nikšić.

Dodao je da je važno da se procesi odblokiraju.

- Jako je važno da se ti procesi odblokiraju, jako je važno da smo dogovorili ovih nekoliko ključnih stvari, da smo dogovorili i put za rješavanje otvorenih pitanja kada su u pitanju neke obaveze donošenja zakona na našem evropskom putu, da smo primijenili pravilo koje smo imali i koje se do sada pokazalo uspješnim kada radne grupe rješavaju određena pitanja i dođu do rješenja, onda to završi pozitivno na nekom političkom nivou u Vijeću ministara i na sjednicama Parlamenta. Mi ćemo sa svoje strane nastojati da u potpunosti ispoštujemo ono što smo se danas dogovorili i što treba da ide onom dinamikom koja je dogovorena do sljedećeg sastanka u srijedu, kada bi trebali da ovo dalje operacionaliziramo – zaključio je Nikšić.