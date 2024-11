Vukanić je naoružavao Srbe u sarajevskom naselju Mojmilo: "U interesu JNA i SFRJ kod mene su proradila patriotska osjećanja"

Za to vrijeme šest puta je podnosio molbe za dobivanje prekomande u specijalne jedinice vojne policije, diverzantske jedinice, pomorske diverzante ili pak za raspoređivanje u padobranske jedinice, jer je smatrao da ima mnogo više energije i sposobnosti za postizanje još boljih rezultata u poslu. No, molbe su mu odbijane.

U daljem iskazu, prema zapisniku o saslušanju od 18. aprila 1993. godine, naveo je kako se interesirao šta treba raditi, jer, navodno, „nije želio cinkariti ljude“. Dobio je odgovor od kapetana Bjelinca da je to „u interesu JNA i SFRJ“. Bjelinac je sve predstavio „u dimenziji izraza lojalnosti i visokog patriotizma, navodeći nekoliko primjera saradnika KOS-a, što je kod Rekića „pobudilo patriotska osjećanja“.

Nakon nekoliko dana ja sam navratio ponovo u njegovu kancelariju te mi je kapetan Bjelinac rekao da od mog kažnjavanja vjerovatno neće biti ništa, dajući mi uvjerenje da će me organi KOS-a zaštititi, a istovremeno govoreći mi da je pukovnik Vukanić sumnjiv zbog krađe nekih tehničkih stvari, alata, opreme i dr. Govorio mi je da bi trebalo da obratim pažnju na njegovo ponašanje.

Rekić je dalje objasnio kako je u to vrijeme bez ičijeg pitanja otišao za Beograd, odakle se avionom prebacio u Split, u kasarnu Divulje, gdje se nalazi Specijalna jedinica pomorskih diverzanata.

Kako je sebi izabrao pseudonim "Gavran“

- Rekao mi je da je upravo zahvaljujući tim saradnicima KOS-a došlo do otkrivanja više ubačenih grupa i prije svega zaštite države i JNA. Rekao mi je da ne smijem govoriti o svojoj saradnji i da trebam imati tajni naziv - pseudonim pod kojim ću lično njega i niti bilo koga drugog od oficira KOS-a pismeno obavještavati, odnosno usmeno o svojim zapažanjima, i to isključivo kod njega u kancelariji. Pristajući na ovo iz patriotskih razloga, a s druge strane pritisnut mogućnošću kažnjavanja, predložio sam da mi tajni naziv bude „Gavran“ iz razloga jer me je jedan komšija iz Bihaća kao dječaka tako zvao - opisao je dalje Rekić, a Bjelinac je njegov prijedlog pseudonima prihvatio i usmjerio ga dalje na praćenje Zorana Vukanića.

Dobio je instrukciju da ga pravila tajnosti obavezuju da o saradnji s Bjelincem nikome ne govori pa čak ni drugim organima KOS-a.

- Kad sam izašao iz njegove kancelarije, imao sam osjećaj da me svi gledaju i da svi znaju šta smo nas dvojica pričali. Nastojao sam to nekako suzbiti. Taj osjećaj me proganjao još dugo – tvrdio je Rekić.

Rekić: "Shvatam da sam bez rezerve upao u kandže KOS-a“

- Sad kad razmislim o tome, shvatam da sam bez rezerve upao u kandže KOS-a i sad je samo bilo pitanje kako će me dalje usmjeravati i svjestan sam da je to početak svega ovoga o čemu ću dalje govoriti. To je konačno ispovijest i istina i bez obzira na svu težinu te istine drago mi je da je već jednom došlo vrijeme da izbacim tu istinu iz sebe - kazao je Rekić, opisujući svoj prvi kontakt s KOS-om 1980/81. godine, a zahvaljujući čemu nije bio kažnjen, što ga je i dodatno usmjerilo da bude privržen KOS-u, predstavljajući sebe kao osobu kojoj ništa nije bilo teško uraditi za Jugoslaviju i JNA.